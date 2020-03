Distanciamiento social: ¿volveremos algún día a la normalidad?

No sabemos exactamente cómo será ese nuevo futuro, pero es posible imaginar que, para subir a un vuelo, tal vez haya que estar inscripto en un servicio que rastree sus movimientos a través del teléfono. Puede que la aerolínea no podría ver a dónde has ido, pero recibiría una alerta si estuvieras cerca de personas infectadas conocidas o de focos de enfermedades. Habría requisitos similares en la entrada de grandes lugares, edificios gubernamentales o centros de transporte público. Habría escáneres de temperatura en todas partes, y tu lugar de trabajo podría exigirte que uses un monitor que rastree tu temperatura u otros signos vitales.