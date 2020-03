EEUU: Joven se graba lamiendo productos del supermercado en medio de la pandemia del coronavirus

En mitad de la crisis del coronavirus, la mayoría de personas tomarían las suficientes prevenciones para evitar contagiarse de esta enfermedad respiratoria. Sin embargo, este joven de Estados Unidos ha optado por grabarse un vídeo lamiendo los productos de una estantería de un supermercado saltándose todas las medidas sanitarias recomendadas.

Las imágenes se han compartido por redes sociales, pero se desconoce quién es el protagonista del vídeo al que están criticando duramente. Algunos usuarios indicaron que se trataba del estado de Misuri.

El periodista Piers Morgan, presentador de Good Morning Britain, compartió la publicación para concienciar a sus seguidores de lo que no debían hacer.

Find him, arrest him, imprison him, & deny him any healthcare if he gets the virus.

See how funny the disgusting little pr*ck finds it when his chest is collapsing & he can’t breathe. https://t.co/osWH8WOi2F

— Piers Morgan (@piersmorgan) March 22, 2020