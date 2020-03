El boliviano Miguel Ángel Echeverría Tomicha falleció en España por coronavirus

“Era un trabajador humilde y muy querido”, comenta Eva Chuquimia, quien durante el gobierno de Evo Morales fue autoridad consular en España e Italia; ahora ella se dedica a colaborar a los bolivianos en ambas naciones europeas.

Dos ciudadanos se protegen de la enfermedad del coronavirus Foto: @teleSURtv

Miguel Ángel Echeverría Tomicha llegó a España 13 años atrás. Nació en Cotoca (Santa Cruz) y decidió ir a tierra española para conseguir la forma de ayudar a su hija que se quedó a vivir en Bolivia. Sin embargo, el hombre de 50 años falleció ayer debido al coronavirus.

Echeverría vivía en Madrid y su familia decidió llevarlo al hospital el jueves 12. “Estaba con insuficiencia respiratoria, tenía poca oxigenación en los pulmones. Estuvo un día en observación y tuvieron que entubarlo porque le faltaba más el aire así hemos estado todos los días hasta que no pudo más y los pulmones ya no le respondieron”, contó a La Razón Digital, la hermana del fallecido, Lenny Echeverría.

En redes sociales llegaron los mensajes de condolencia entre los bolivianos. Angel Moya escribió: “Ahora estarás en un mejor lugar, siempre te recordaremos por las cositas que vendías, noble trabajador y honrado. La familia boliviana en Madrid siempre te recordara”.

Pero el martirio de la familia no acaba con la muerte de Miguel Ángel. “Estuve ahí (en el tanatorio de Madrid) y me hicieron verlo… ellos me dijeron que nosotros tenemos que pagar la cremación”, informó la hermana del difunto.

Lenny informó que espera ponerse en contacto con las autoridades bolivianas en la capital española para definir qué se hará con el cuerpo de Miguel Ángel (es obligatoria su cremación). “Estamos esperando que el consulado de Bolivia se ponga en contacto con nosotros. Nos han hablado asociaciones cruceñas y benianas para ayudarnos”.

El compatriota estaba a punto de cumplir su sueño: obtener la nacionalidad española. Ayer aproximadamente a las 13.00 hora española (18.00, en Bolivia) falleció tras luchar contra el coronavirus.

Funte: La Razón Digital

