El coronavirus ‘ataca’ al deporte mundial

Nunca antes el deporte mundial tuvo un enemigo que lo haga retroceder. El coronavirus (Covid-19) avanza y los esfuerzos por contener su propagación incluyen la no realización de competencias mundiales y torneos nacionales. Incluso, la FIFA no descarta las suspensiones de los partidos por las eliminatorias de Sudamérica para el Mundial de Catar 2022 y los repechajes para la Eurocopa 2020. Lo que se busca impedir es que haya grandes concentraciones de fanáticos.

El temor es por las cifras ya confirmadas que maneja la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que alertan a los diferentes gobiernos. Hasta el viernes, había 102.132 contagiados en el planeta, con 3.488 muertos, siendo los países con más fallecidos China (3.072), Italia (197), Irán (124) y Corea del Sur (44).

Por todo esto, el deporte está pendiente de la evolución del Covid-19. “Por el momento parece que está aumentando (la cifra de contagiados). Si los juegos tienen que posponerse o jugarse sin espectadores por un periodo de tiempo, entonces tenemos que hacer eso”, sostuvo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que habla claramente de las eliminatorias Sudamericanas y de los repechajes para la Eurocopa. Es que la FIFA no puede ir en contra de las políticas de prevención que iniciaron varios gobiernos, como el de China, donde se originó el coronavirus. Allí están suspendidos todos los partidos de la Superliga y de las otras categorías.

Es más, varios equipos de la Superliga China, que desde los primeros días de enero realizaban la pretemporada fuera del gigante asiático, han decidido mantenerse fuera de ese país. Incluso algunos jugadores rescindieron para buscar nuevos rumbos, dejando de lado los contratos millonarios.

A todo estos se suman las suspensiones o partidos sin público en Italia, el país europeo más afectado por el Covid-19. Allí se han lanzado algunas normas como medidas preventivas, entre las que se incluye no comer en los vestuarios, no compartir botellas de agua y desinfectar de forma frecuente estos lugares. En Inglaterra, el Newcastle prohibió a sus futbolistas darse la mano con sus compañeros o rivales, como prevención.

Así se vienen dando una serie de restricciones, siempre en busca de frenar el avance del virus, decisiones que no son aceptadas por algunos deportistas. En el caso de la NBA, ante la inminente prohibición de jugar con público, una de los primeros basquetbolistas en reaccionar ha sido LeBron James, de Los Ángeles Lakers, al afirmar: “Se necesitan fans. Es por lo que juego. No juego por mis compañeros, lo hago por los aficionados. Si aparezco en un pabellón y no hay aficionados en la grada no voy a jugar. Que hagan lo que quieran”.

Decisiones como está ya se tomaron en otras disciplinas deportivas y hasta se frenaron sin fecha nueva confirmada las pruebas mundiales de MotoGP de Catar y Tailandia. Y está en duda la realización del Gran Premio de las Américas de Estados Unidos. La Fórmula 1 también ha visto afectado su calendario con la postergación del Gran Premio de China. A este paso, Los Juegos Olímpicos de Tokio (24 de julio al 9 de agosto) están en peligro. Hay tres salidas: disputarse, posponerse o cancelarse.

Decretos contundentes

En Italia, el gobierno ha sido radical en su decisión de impedir toda realización de competencias con público hasta el 3 de abril (afecta a tres fechas del Calcio), día en que, de acuerdo al avance del coronavirus, se podría revertir la decisión o ampliarse la misma.

En Francia, uno de los países menos afectados por el Covid-19, en los partidos de fútbol está prohibido el saludo entre capitanes y árbitros.

RADIOGRAFÍA DEL VIRUS

El Covid-19, al detalle

¿Qué es? Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. Así lo explica de forma sencilla la Organización Mundial de la Salud (OMS) . Precisamente, en los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus Covid-19.

¿Qué es la enfermedad del coronavirus 2019 (Covid-19)?

La enfermedad del coronavirus 2019 (Covid-19) es una afección respiratoria que se puede propagar de persona a persona. El virus que causa el Covid-19 es un nuevo coronavirus que se identificó por primera vez durante la investigación de un brote en Wuhan, China.

¿Cómo se propaga?

Es probable que el virus que causa el coronavirus Covid-19 haya surgido de una fuente animal, pero ahora se está propagando de persona a persona. Según explicaba Elías Rodríguez Ferri, catedrático de Microbiología en la Universidad de León y experto en zoonosis, a Redacción Médica, muy probablemente el origen de este virus provenga de los murciélagos. “Unos seres con un sistema inmunológico de respuesta muy peculiar”, pero criticaba que no se sabe mucho más de su transmisión, ya que las investigaciones “se están centrando en el contagio entre hombres”.

¿Cuáles son los síntomas del Covid-19?

Los pacientes con coronavirus Covid-19 han tenido enfermedad respiratoria de leve a grave con los siguientes síntomas: fiebre, tos y dificultad para respirar. La mejor manera de prevenir la infección es evitar la exposición al virus que causa el coronavirus Covid-19 y mantener una correcta higiene.

