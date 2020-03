El MAS y Creemos consideran electorales las medidas de Añez

viernes, 20 de marzo de 2020 · 00:04

Fuente: paginasiete.bo

Yolanda Mamani Cayo / La Paz

Creemos y el Movimiento Al Socialismo (MAS) calificaron las últimas medidas de la presidenta Jeanine Añez para paliar la crisis por el coronavirus como “electoralistas”, poco duraderas. Indicaron que no son efectivas para frenar la expansión del coronavirus en Bolivia.

El miércoles, la jefa de Estado anunció cuatro nuevas determinaciones, entre ellas está la dotación del Bono Familia. También anunció la flexibilización con un retraso de dos meses en los pagos de los intereses en créditos bancarios y en el pago de los intereses sobre el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE).

Además, prohibió el corte en el suministro de servicios básicos, como luz, agua y gas domiciliario, por falta de pago, mientras dure la emergencia por el coronavirus en Bolivia.

Estas nuevas medidas no fueron aplaudidas por el vicepresidente del MAS, Gerardo García, quien afirmó que las mismas tienen un propósito político electoral, dado que la jefa de Estado es también candidata a la Presidencia por la alianza Juntos.

“Sí, estas medidas son electoralistas. Debería lanzar esto antes, pero ahora en esta coyuntura lanza eso, justamente para confundir a la gente. No creo que esto vaya a perdurar mucho”, aseguró García a Página Siete.

Por su parte Leonardo Loza, dirigente de los cocaleros de Cochabamba, coincidió en que las medidas “son electoralistas”.

Los dirigentes de las organizaciones sociales afines al MAS, que conforman el Pacto de Unidad, también aseguraron que el Gobierno maneja de forma política la emergencia por la presencia del Covid-19.

Para el senador Omar Aguilar (MAS), si bien el pago del Bono Familia favorecerá a quienes más lo necesitan, la decisión no deja de tener un interés político electoral.

“Como medida económica me parece adecuada, porque inyecta recursos a la economía, pero la forma en cómo se lo está anunciado tiene un componente político, a pesar de que en varias oportunidades los del Gobierno pidieron no hacer política con el tema del coronavirus, pero ellos están en el Gobierno y seguramente pretenden sacar ventaja de esta lamentable coyuntura para el país”, sostuvo Aguilar.

En tanto, la exministra de Comunicación y actual candidata al Legislativo por la alianza Creemos Roxana Lizárraga criticó que se dé un bono estatal en lugar de dotar de insumos a los hospitales.

“En lugar del bono compren respiradores para los hospitales. Si nos sobra el dinero que exista distribución de emergencia”, publicó Lizárraga en su cuenta de Facebook.

La vocera de Creemos, Centa Rek, comparó la medida con la política del Gobierno venezolano, por ser temporal y de corto plazo. “Una medida electoralista tipo Venezuela! El bono servirá para comprar el cajón y pagar el sepelio? La gente no es tonta y sabe que con la vida no se juega! Si no tienes salud y trabajo, 500 Bs se evaporan en una semana! Y después?”, escribió Rek en su muro de Facebook.

En contraste, el nuevo viceministro de Ciencia y Tecnología, Christian Tejada, respondió a las críticas y negó que sean medidas electoralistas.

“Es importante que sepan que ésta es una crisis mundial que no sólo afecta a la salud, sino es una cadena que afecta la economía de los más necesitados. No es necesario politizar un tema tan delicado donde nos jugamos nuestras vidas , tratemos entre todos de salir de esta crisis”, afirmó.

Cuando anunció los beneficios económicos, la presidenta Añez en su discurso dijo: “Hoy nos une la causa de ayudarnos entre todos para salvar la vida, y la vida no tiene partidos ni colores políticos”.

Modifican ley contra el Covid-19

La Comisión de Salud y Educación de la Cámara de Diputados aprobó en grande y detalle el proyecto de Ley de Prevención, Contención y Tratamiento de la Infección de la Infección por el Coronavirus – Covid 19, con modificaciones en uno de sus artículos, según una nota de prensa de la Cámara Baja.

En el proyecto de ley trata sobre la declaratoria de cuarentena, la aplicación de actividades, las acciones y medidas necesarias; además que habla sobre el control fronterizo y aeroportuario. También se refiere a la gratuidad del tratamiento de la infección por el coronavirus, la flexibilidad laboral, aspectos de comunicación y difusión de campañas informativas, y hace referencia al presupuesto o financiamiento y la medicina tradicional.

El proyecto de ley fue analizado en esa comisión del Legislativo y después de su aprobación se lo remitió a la presidencia de la Cámara de Diputados, con el fin de que ese documento sea tratado en la sesión plenaria convocada para esta jornada, que será desde las 9:00.

