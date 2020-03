Enfermeras lamentan que la población no se quede en casa

«Nosotros cuanto no quisiéramos estar como ellos, pero lamentablemente la gente no valora esta medida» con estas palabras una enfermera de la CNS pidió a la población quedarse en casa.

Enfermeras y trabajadores en salud de la Caja Nacional de Salud (CNS) en Cochabamba suplican a las personas que no acatan la cuarentena que hagan conciencia y se queden en casa. “La gente no valora, somos personal de salud y tenemos que venir a atenderles a ellos. Por favor le pido a todo Bolivia, no salgan, que nos ayuden a cuidarlos”, dijo una de las trabajadoras.

Fuente: ATB

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook