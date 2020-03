«Estamos siendo rebasados»: Sirmes ruega contratar más especialistas

El Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (SIRMES) del departamento de La Paz imploró este martes nuevamente a las autoridades del Gobierno central y de la Gobernación paceña, para que contrate a especialistas para hacer frente a las amenazas de la pandemia global del coronavirus covid-19.

La organización médica demanda nuevas contrataciones ya que aseguran que serán rebasados por la situación de emergencia puesto que se vienen semanas más complicadas de acuerdo al comportamiento epidemiológico de la enfermedad

“Estamos rogando, nuevamente, a la presidenta que dé vía libre a que intensivistas, cirujanos, neurólogos, pediatras que están ya listos para entrar a trabajar, pueden hacerlo en forma inmediata y está en manos del Ministro y la presidenta viabilizar esto”, requirió el doctor Fernando Romero, directivo del SIRMES.

Romero informó que presentó una carta ante la presidenta, Jeanine Añez, explicándole los motivos del pedido del sector médico.

“Los profesionales estamos siendo rebasados. Porque si antes, sin coronavirus, no alcanzamos, hoy día con el coronavirus, por supuesto que menos todavía va a ser nuestra capacidad de atención resolutiva”, lamentó el médico.

En ese sentido advirtió que estamos entrando a dos semanas que serán decisivas ya sea para la contención o la propagación del virus.

“Estamos en las dos semanas de brote, pacientes portadores que no han tenido la enfermedad, estas dos semanas lo van a hacer, ustedes también cuídense mucho, resguárdense porque son dos semanas son muy riesgosas”, señaló.

Romero además consideró que a partir de este lapso de tiempo, “cualquier persona se va a ser capaz de contagiar a cualquiera de nosotros”.

En ese contexto, relató que en su sector realizaron autoevaluaciones de los hospitales y los equipos, constatando la falta de especialistas para atender la emergencia.

“Con el mayor respeto, al gobernador, (venimos) a pedirle que nos ayude, a que podamos unir fuerzas, es la única salida que tenemos por este coronavirus, unir fuerzas todos también”.

El doctor Romero aseguró que si la presidente autoriza que se incorporen al menos 310 especialistas, el departamento de La Paz tendría profesionales desde Apolo hasta Larecaja, en todos los pueblos.

“Todavía hay mucho que hacer, todavía hay mucho que hacer”, recordó el representante de los sanitarios.

Cuestiona preparación y condiciones de cuarentena

El representante también agregó que debió prepararse de mejor manera la cuarentena para prevenir varios aspectos como avisar y prepararla días antes pues algunos sanitarios no tuvieron transporte para llegar a hospitales ni cómo retornar a sus hogares.

Adicionalmente también lamentó que incluso algunos pacientes que ya fueron dados de alta están siendo afectados porque no tienen como irse a su casa y muchos de ellos vienen del área rural, además es riesgoso tenerles en razón de la emergencia del coronavirus.

“Si uno entra a una cuarentena, tenemos que estar preparados, tiene que entrar ya habiendo tomado dos días antes un sistema totalmente listo, transporte protección, reforzamiento, insumos, (dónde) dar lugares a otros pacientes que no pueden quedarse en el hospital; no se ha hecho nada de eso”, cuestionó el galeno.

Recomendaciones a la población

“Quédense en casa, no corran riesgos, cuídense ustedes, a su familia, a los abuelos, a la mamá embarazada, a los niños pequeños porque estas dos semanas son muy decisivas si vamos a poder controlar o no la enfermedad”, advirtió el médico.

Añadió que el comportamiento epidemiológico del coronavirus tiene esta característica: fase lenta, llega la enfermedad y en dos semanas 14 días a 16 días el paciente ya tiene signos de sintomatología y se vuelve transmisor de la enfermedad a la población.

Insistió con el uso de jabón, alcohol en gel, barbijo, evitar lugares con mucha gente, lavado de manos fundamental, con esas medidas podemos detener la enfermedad.

“No hagan cosas indebidas, no salgan a la calle, no estén donde no tienen que estar, no se olviden que la vida de ustedes es más importante que un día de ganar un poco de dinero, que resguardar alguna propiedad material; es más importante su esposa, sus hijos, sus abuelos”.

En ese contexto recordó que los casos de Santa Cruz y Cochabamba son contagios en dos personas mayores, abuelas que están enfermos con el coronavirus y ustedes saben que eso es contagioso y en personas mayores reviste mayor riesgo.

“Se contagiaron por personas que salieron de casa y han traído enfermedad a su casa”, apuntó.

“La cuarentena es fundamental, población hagámoslo con alma, vida y corazón”, rogó.



Fuente: erbol.com.bo