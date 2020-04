Estuvieron casados 52 años y murieron el mismo día por coronavirus: su familia los despidió por Facetime

Merle y Dolores «Dee» Tofte contrajeron coronavirus y murieron el mismo día Crédito: Twitter

El otoño pasado, después de celebrar su 52 aniversario de bodas, Merle y Dolores «Dee» Tofte vendieron su casa en Vancouver, Washington, y se mudaron a una instalación de vivienda independiente donde se encargarían de su cocina y limpieza. Unas semanas después de la mudanza, Dee, de 85 años, tropezó y se rompió la cadera. Después de recuperarse en el hospital y en un centro de rehabilitación, se mudó a un hogar de acogida para adultos cercano que podría brindarle más atención médica. Merle, de 86 años, la visitaba todos los días.

Merle lo siguió cuatro días después. Tenía una tos viciosa, fiebre y dolor de cuerpo , dijo Kohler. Michelle Nusom Taylor, la hija menor de la pareja, siguió a la ambulancia que llevó a Merle al hospital el 11 de marzo. Dos días después, ambos Toftes dieron positivo por el nuevo coronavirus y Taylor tuvo que ser puesta en cuarentena de su familia durante 14 días. .

La gran pandemia de coronavirus es cruel, despojando a padres y abuelos de semanas, meses e incluso años de vida. Eliminó las formas habituales de decir nuestras últimas despedidas, antes y después de la muerte. Contener el virus significa que no hay visitas al lecho de muerte ni funerales, incluso cuando la pandemia se ha cobrado más de 3000 vidas en los Estados Unidos. La alternativa, el video chat y la llamada telefónica, son malos sustitutos de una mano apretada con amor o un último abrazo.

