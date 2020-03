Frentes piden acordar los términos de los debates y que medios se agrupen

martes, 03 de marzo de 2020 · 00:48

Erika Segales / La Paz

Tras que el debate de los principales candidatos fracasara por segunda vez, representantes de los frentes en carrera pidieron que los “términos de los debates” sean acordados, y que ante las múltiples solicitudes, los medios hagan esfuerzos por agruparse.

El primer debate presidencial, organizado por la UMSA, debía llevarse adelante el 21 de febrero, pero fracasó. En esa oportunidad los organizadores señalaron que hubo falta de voluntad de los candidatos para presentarse.

El domingo, el primer debate vicepresidencial llevado adelante por la Red Uno quedó en una entrevista, luego de que se presentara sólo un candidato de los cuatro que fueron invitados. Solamente Marco Antonio Pumari, de Creemos, llegó a la cita. Los que no asistieron fueron David Choquehuanca del MAS, Gustavo Pedraza de Comunidad Ciudadana (CC) y Samuel Doria Medina de Juntos.

“Para evitar frustraciones respecto a los debates, sugiero: Que los medios unan esfuerzos para organizar los debates. Es imposible asistir a todos, si cada medio organiza el suyo y que los términos del ‘debate’ deben ser acordados por los organizadores y (equipos de) candidatos”, escribió en Twitter Vladimir Peña, delegado de Demócratas, fuerza que integra la alianza Juntos.

Ricardo Paz, coordinador nacional de campaña de CC, planteó que los medios deben aglutinarse para resolver las múltiples demandas, y señaló que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debería regular el debate.

“Hay demasiadas solicitudes de los medios, organizaciones, instituciones que con todo derecho quieren organizar los debates, pero es humanamente imposible poder responder positivamente a todos. Lo ideal es que se agrupen para que se puedan organizar un par de debates. Hay la iniciativa de que sea el TSE el que pueda organizar esto”, indicó.

El vocero de la alianza Libre 21, Gilber Méndez, apoyó la propuesta de que medios e instituciones organicen debates conjuntos. “No sería una mala idea porque así no tenemos el sesgo de quien promueve y quien patrocina. No hubo debates hace más de 14 años. El pueblo espera oír las propuestas más que las consignas”, dijo.

La vocera del MAS, Marianela Paco, señaló que los candidatos tienen la predisposición de participar en debates, sean o no agrupados, pero que ello está en función a la “compatibilidad de la agenda social y mediática que tiene el MAS y que se consideren las garantías necesarias”.

Página Siete forma parte de un grupo de medios que organiza Gran Debate Presidencial 2020. Además de este rotativo están El Deber, Los Tiempos, Correo del Sur y El Potosí. Se alistan cuatro debates para abril, tres presidenciales y uno vicepresidencial.

Candidatas piden ser invitadas

Las candidatas vicepresidenciales Tomasa Yarhui de la alianza Libre 21 y Ruth Nina de Pan-Bol reclamaron porque no recibieron ninguna invitación para participar en debates. Ambas piden que haya ecuanimidad y que se las incluya en las iniciativas que se impulsen.

“No fui invitada al programa de Usted Elige de la Red Uno. Nunca me llegó la invitación. Los bolivianos esperan conocer propuestas, debatirlas, confrontar criterios y lamentablemente yo no fui invitada. Estoy aquí, no me voy a correr de ningún debate en ningún escenario”, dijo Yarhui.

Por su parte, la candidata a la Vicepresidencia por Pan-Bol, Ruth Nina, señaló que se sorprendió al conocer que hubo un debate vicepresidencial e indicó que el que se haya truncado demuestra también que hubo discriminación.

“Me sorprendí bastante cuando dijeron que no habían asistido los candidatos. Para mí es discriminación, no se nos invitó a las mujeres” , manifestó.

