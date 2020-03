Horóscopo de hoy: predicciones de Josie Diez Canseco para el lunes 23 de marzo

ARIES (20 MAR – 19 ABR): Un obsequio inesperado y muy significativo te dirá mucho sobre los sentimientos de esa persona, hoy te sentirás correspondida. No seas tan explosiva sobre todo en lo laboral, toma las cosas con calma. Número de suerte,7.

TAURO (20 ABR – 20 MAY): Día armonioso, reinará la tranquilidad y comprensión en tu relación afectiva, contar con el apoyo y cariño de la persona que quieres te llenará de energías positivas. En los negocios no valen las dudas, hoy tomarás las riendas de tu economía. Número de suerte, 10.

GÉMINIS (21 MAY – 21 JUN): En general tu día sentimental será agradable, con algunos altibajos por expresar tus opiniones con brusquedad, pero que no terminarán con tu tranquilidad. Aclara tus metas y busca asesoría financiera. Número de suerte, 21.

CÁNCER (22 JUN – 21 JUL): Una conversación con alguien muy cercano te hará recapacitar, hoy tomarás decisiones que pondrán en orden tu vida sentimental y terminarás con la inseguridad que te provocaba el ser amado. Las personas de tu entorno laboral apoyarán tus ideas. Número de suerte, 6.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

LEO (22 JUL – 22 AGO): Hoy te encontrarás con alguien que fue importante en tu vida, no te dejes llevar por la emoción, no pasaría mucho tiempo para darte cuenta que sólo son recuerdos del pasado. Hoy deberás buscar mayor descanso si ansias mejorar tu salud. Número de suerte, 1.

VIRGO (23 AGO – 22 SET): Hoy demostrarás la seguridad y confianza que tienes en el amor de esa persona, ignorarás comentarios maliciosos y no caerás en el juego de personas que envidian tu felicidad. Tu sentido de la competitividad te llevará muy lejos. Número de suerte, 12.

LIBRA (23 SET – 22 OCT): Recibirás una invitación que no deberías rechazar, esa persona vale la pena y merece que le des una oportunidad, llenará tus expectativas sentimentales. No seas tan susceptible, no siempre las cosas saldrán como las esperas. Número de suerte, 9.

ESCORPIO (23 OCT – 22 NOV): La reflexión aclarará tus ideas y te darás cuenta que sacar conclusiones precipitadas te ha alejado de la persona que quieres, hoy te disculparás y tu relación volverá a ser la de antes. Si limpias la negatividad que hay en ti tu economía mejorará. Número de suerte, 22.

SAGITARIO (23 NOV – 22 DIC): Liberarte de sentimientos de revancha te permitirá analizar con objetividad tus problemas amorosos, hoy encontrarás respuestas que te llevarán a la reconciliación. Hoy serás capaz de prever futuros gastos y ahorrarás lo necesario. Número de suerte, 17.

CAPRICORNIO (23 DIC – 21 ENE): Algo muy dentro de ti te dice que la persona que quieres se está cansando de tus exigencias, hazle caso a tu intuición. Si inviertes sin consultar con las personas indicadas podrías perderlo todo, ten cuidado. Número de suerte, 13.

ACUARIO (22 ENE – 17 FEB): Tu pareja estará pendiente de ti y de tus deseos, será un día muy agradable, sentirte amada te dará seguridad y los celos no volverán a ser un problema en tu relación. Hoy actuarás con autoridad y decisión. Número de suerte, 2.

PISCIS (18 FEB – 19 MAR): Tus asuntos sentimentales tendrán prioridad el día de hoy, escucharás a tu corazón y pondrás todo de tu parte para salvar tu relación, tus esfuerzos tendrán un final feliz. Expresarás tus opiniones en forma determinante y no las cambiarás. Número de suerte, 15.

Fuente: www.whatthegirl,com