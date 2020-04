Jugador boliviano denuncia cobros irregulares de un entrenador en Brasil

El futbolista boliviano Tito Lizandro Seas hace noticia en Brasil luego de denunciar al ex entrenador del Jacyobá Atlético Clube, Edilson Santos, por cobrarle alrededor de 2.000 (400 dólares aproximadamente) para tener la oportunidad de jugar en dicho club.

El cruceño, de 20 años (25-10-1999) y que se desempeña como mediocampista, explicó a DIEZ la forma en la que se le pidió el dinero.

“Edilson me invitó a venir con la posibilidad de jugar en la Copa Alagoas y el torneo de Alagoas y, si tenía un buen desempeño, también en Brasileirao. Pero luego me dijo que el club no tenía dinero para pagar la transferencia. Me preguntó si podía pagar 1.500 reales y yo dije que sí y le di el dinero”, dijo Lizandro.

Además, el jugador le dio 513 reales más para su habilitación, pero luego el mencionado DT fue despedido. Lizandro preguntó al presidente del club, Lucilo Brandão, sobre ese dinero, pero tampoco había sido utilizado para el fin que se le había comunicado.

“Hablé (con Lucilo) y él me dijo que no era responsable del dinero entregado al entrenador. Así que tuve que pagar la tarifa (513 reales) nuevamente. Fuimos con el presidente e hicimos el depósito», agregó Lizandro.

El Jacyobá Atlético Club, es un equipo que juega el Campeonato Alagoano, la primera división del estado de Alagoas y en el Campeonato Brasileño de Serie D, la cuarta división nacional.

Lizandro llegó en diciembre de año pasado a Jacyobá, antes estuvo en San Lorenzo de Argentina, en la juvenil de Destroyers de Bolivia (2018) y en el Estanciano-SE y Socorrense-SE, estos dos últimos de Brasil. Ahora no sabe que será de su futuro, ya que no fue habilitado por el Jacyobá, debido a que todo quedó parado debido a la pandemia de coronavirus.

Fuente: https://eldeber.com.bo/