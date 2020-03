La ministra española Irene Montero tiene coronavirus y su esposo, Pablo Iglesias, quedó en cuarentena

“Ayer noté síntomas. Me han hecho la prueba del COVID-19 y he dado positivo. Voy a permanecer en casa con mi familia y desarrollando mi trabajo por medios telemáticos hasta que lo indiquen las autoridades sanitarias. Me encuentro bien”, escribió Montero en Twitter. La ministra pidió a la ciudadanía que cumpla las instrucciones de los expertos de salud para cuidar a la población más vulnerable y agradeció especialmente a los profesionales de la sanidad pública.

