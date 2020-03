Nadia Beller, la mujer que intervino en la caída de Evo Morales, cuenta los detalles de sus conversaciones con García Linera

10/03/2020

Nadia Beller, la mujer que intervino en la caída de Evo Morales, en El Bunker contó los detalles de sus conversaciones con Álvaro García Linera hasta horas antes del anuncio de la renuncia del ahora ex presidente y ex vicepresidente de Bolivia. “Muchas de las cosas que le contaba a Álvaro era para medir sus reacciones y opiniones y fueron a pedido del movimiento cívico”, explicó.

Según detalló Beller su acercamiento con García Linera se dio una vez ella fuera nombrada candidata por el partido del MAS. “Cuando me ponen de candidata me llevan a La Paz para darnos unos talleres sobre lo que iba ser la campaña política, a partir de ahí es que Álvaro empieza a acercarse a mí, a enseñarme cosas, regalarme y sugerirme libros”.

“Me comunicaba con él (Álvaro) una vez al día, no todos los días, solo cuando era necesario”, señaló.

Una vez afianzado su acercamiento y reforzada su confianza con el ex vicepresidente, durante los 21 días de paro cívico, Beller informa a García Linera sobre lo que ocurría en el departamento, puesto que quien debía llevar esa información era Carlos Romero, pero este no lo hacía de la forma correcta por lo que ella se volvió indispensable para el gobierno. “El ex vicepresidente me preguntaba a mí porque Romero minimizaba lo que pasaba en Santa Cruz y creo que eso hacía incurrir en los errores que sonaban a soberbia de Evo Morales”.

“Él me preguntaba cómo estaba todo, si era contundente el paro, ellos no se dieron cuenta de lo que pasaba realmente porque se lo negaban. Había una minimización del movimiento ciudadano, decían que esto iba a parar en dos meses porque no iban a aguantar y ellos sí”, indicó.

Con respecto al pedido de acercamiento entre el gobierno y el entonces presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, aseguró que el pedido existió y que ella fue la intermediaria. “Camacho me pidió que interfiera con un acercamiento con el gobierno”.

“Ante el pedido Álvaro dice desconfiando que no va venir a la reunión, pero que mandaría al ministro Manuel Canelas porque era un interlocutor valido y que si se llegaba a un acuerdo él lo iba a refrendar. La negociación iba ser entre ellos dos”.

El video que nunca se conoció

Otro de los temas de conversación entre la ex candidata y el ex vicepresidente se da en torno al supuesto video que Camacho publicaría en contra de Evo Morales y su gobierno. “Luis Fernando me dice que la Policía había aprehendido a los autores de las muertes en Montero, que les quitaron los celulares y se los entregaron a él y que con la información que encontraron había hecho un video donde estaban las conversaciones con Juan Ramón Quintana, dando la orden de cometer el hecho”.

“A mí me pregunta qué es lo que van mostrar, yo le digo lo del video y él me contesta que si es así, si Quintana era el responsable, cae, no vamos a encubrir a nadie, que caiga quien tenga que caer, nosotros no vamos a renunciar, esas fueron sus palabras”, concluyó.npetv





