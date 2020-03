Ossio: Ministro Arias se presta al juego político del sindicato

miércoles, 11 de marzo de 2020 · 00:04

Manuel Filomeno / La Paz

El ahora exgerente de Boliviana de Aviación (BOA) Juan Carlos Ossio se aferraba hasta ayer a su cargo y aseguró que no iba a presentar su renuncia porque sería avalar las calumnias del “falso sindicato” de la estatal, del cual afirmó que no fue constituido legalmente.

Página Siete conversó con Ossio pocas horas antes de ser destituido. La exautoridad indicó que el ministro Iván Arias se presta al juego político del sindicato y que la única forma de removerlo de su cargo era mediante una resolución suprema firmada por la Presidenta. Horas después fue echado.

En su criterio, ¿a qué se debe la solicitud de renuncia que le fue enviada por el ministro Arias?

Creo que el ministro Arias erróneamente está entrando en el juego político de la gente que se autodenomina sindicato.

Esto hay que dejarlo en claro, ese no es un sindicato legalmente constituido, todavía no tiene la personería jurídica ni el reconocimiento del Ministerio de Trabajo ni nada por el estilo.

Infelizmente, el ministro se está prestando al juego político de esta gente. Ellos no tienen nada que reclamar, en ningún momento BOA ha dejado de pagar salarios, en ningún momento se ha dado una masacre blanca.

Las fuentes laborales están garantizadas, como lo he dicho en varias ocasiones. De los 1.800 empleados que tenemos, yo sólo he hecho cambios al nivel de gerencias, en áreas que dependen directamente de mi persona (6).

Se está respetando la carrera administrativa, es más, de esos seis cambios, dos gerentes de área provienen de gente que ya era funcionaria de BOA, es decir que han recibido un ascenso.

En ningún momento se ha atentado contra el derecho laboral de ninguno de los trabajadores de BOA en ningún área.

Además de las denuncias del sindicato, la diputada Claudia Mallón también lo acusó de favorecer a la competencia…

En reiteradas oportunidades hemos explicado la estrategia comercial que ha adoptado BOA a través de sus itinerarios, no hay nada más alejado de la realidad que la acusación de que con esos cambios favorecemos a otros.

Hemos aclarado que los nuevos itinerarios responden 100% a la disponibilidad de aviones que tiene la empresa, ni yo ni nadie puede hacer volar aviones que no están en condiciones.

Para hacer un itinerario se reúnen las áreas de comercial, de mantenimiento, de aeronavegación y la gerencia de operaciones, porque también necesitamos tripulaciones disponibles, piloto, copiloto y tripulantes.

Todas estas áreas formulan los itinerarios, lo que yo aclaro es que la gente del área comercial, la gente de todas las áreas que proponen estos cambios, son gente que trabaja en BOA.

¿Pudo conversar con el ministro después de que se le solicitó que presente su renuncia?

No, no hemos podido conversar, yo he pedido una audiencia con la presidenta Jeanine Añez, para poderle explicar esta situación y que se analice esto a la luz de hechos objetivamente verificables y no a la luz de consignas y calumnias de un sindicato que no es legal ni es significativo.

¿Por qué cree que el sindicato se ensañó con su gestión?

Desde que me hice cargo de la gerencia he comenzado a sacar a la luz muchos temas que afectan a la empresa. He denunciado al exgerente general, entre otros, quienes han organizado un complot para pedir mi cambio.

