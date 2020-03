¿Por qué el MAS continúa a la cabeza de las encuestas en Bolivia?

Enrique Kay Añez

El MAS es un partido de Izquierda y por lo tanto es autoritario y dictatorial.

No existe libertad ni democracia dentro de sus filas, no hay debate interno, las decisiones son tomadas por un único caudillo, que ordena e impone desde Argentina, es por este motivo que no se observa «división». Porque literalmente, no tienen permiso para pensar o actuar por cuenta propia. Están obligados a acatar las órdenes de su mesías populista, sin cuestionarlas ni observarlas en lo más mínimo.

El Movimiento al Socialismo, no es ningún ejemplo de «unidad» o de «frente único».

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Es un esquema de tiranos colectivistas que aborrecen las libertades individuales, y anulan las aspiraciones de sus propios dirigentes.

La prueba de ello es más que evidente.

¿Los jóvenes Eva Copa y Andrónico fueron tomados en cuenta para integrar el binomio?

¿Sus bases indígenas fueron convocadas a las reuniones de Morales en Buenos Aires?

¿Sus líderes mujeres tuvieron espacios?

Por supuesto que NO, no hubo nada de ello. Hubo lo de siempre: evismo y absolutismo

Todo esto permite una gran estructura y solidez política, que les garantiza aquel 30 %.

Un 30 % que no vota por ideas, propuestas, modelos, convicciones o esperanzas, vota por algo más poderoso y efectivo que todas esas emociones: el miedo. Exacto, los miles de votantes del MAS han sido cruelmente manipulados durante 14 años.

Se les dijo que Evo era el salvador, el papá noel, el generoso, el bueno y el super héroe, y también se les dijo que «la derecha» era la malvada, la enemiga, la imperialista, etc.

Los manipularon a tal punto, que llegaron a decirles que si no apoyaban al mesías, no saldría más el sol, no habría comida ni agua, no habría escuelas para los niños, etc.

¿Parece exageración cierto?

Pues no lo es, eso fue tal cual lo que hicieron durante 3 infernales gestiones de gobierno

Usaron todo el aparato estatal a su favor, convirtieron los Ministerios de Comunicación y Educación en verdaderos campos de adoctrinamiento masivo. Alteraron las Leyes y la Constitución a su antojo, maquillaron las cifras de la economía, regalaron canchas, coliseos y canastones. Mintieron, engañaron, derrocharon y avanzaron

¿Qué hicimos nosotros mientras tanto?, pues nada del otro mundo: trabajar y estudiar

Estuvimos ocupados emprendiendo, aprendiendo, produciendo, empleando, vendiendo, comprando y pagando impuestos

Y lo hicimos tan pero tan bien, que juntos hicimos crecer y prosperar a este país. Exacto, fuimos vos y yo los que levantamos la economía de Bolivia, NO Evo Morales ni su corrupto gobierno socialista

Fueron nuestros estudiantes, nuestros comerciantes, nuestros transportistas, nuestros médicos, nuestros maestros, nuestras mujeres, nuestros emprendedores, nuestros profesionales y nuestros obreros los que le pusieron el hombro a la Patria

Tal vez no tuvimos tiempo de «aprender a hacer política» como los masistas, tal vez nos llevan ventaja en esas habilidades, tal vez no logramos conformar los famosos «partidos únicos», ni las «súper candidaturas», tal vez fallamos en eso, y tal vez no le dimos la debida importancia en su momento.

Sí, es cierto que no pudimos «unificarnos» por completo, como ellos. ¿Pero saben por qué no se pudo?

Creo yo, que se debe a dos motivos:

El primero, porque estábamos ocupados haciendo todo lo que mencioné anteriormente, estábamos ocupados generando las riquezas que mantenían a los vagos de Palacio

Porque estábamos produciendo todo el dinero con el que Morales «regalaba» bonos y dádivas. Y el segundo y más importante, porque nosotros no somos socialistas. No sacrificamos, ni sacrificaremos nunca nuestras opiniones y visiones individuales

Esto conlleva inevitablemente a «rupturas y divisiones» propias de los sistemas democráticos y plurales

Tenemos discrepancias que no deberían avergonzarnos, todo lo contrario, nos deben recordar que creemos en la libertad de pensamiento, y que sabemos convivir entre diferentes posturas y sanas divergencias

Nosotros no votamos por miedo, por imposición o por manipulación, no votamos por órdenes de ningún tirano, ni por mandato de ninguna cúpula, votamos por ideas, creencias y valores. Somos gente libre, somos gente que actúa por principios e ideales nobles. Somos gente que practica la democracia, y que aprende a tolerar lo ajeno y distinto.

En definitiva, somos lo opuesto a ellos, y eso se refleja en la diversidad de nuestros candidatos y partidos, se refleja en la variedad de colores y formas

Algunos apoyan a Mesa, otros defienden a Jeanine, otros aplauden a Camacho, otros respaldan a Tuto, e incluso hay quienes siguen creyendo en el intrépido Dr. Chi

Pero hay algo en lo que todos estamos de acuerdo: el anhelo por ver una Bolivia plenamente Libre y Democrática

Y créanme, es ese anhelo el que se impondrá este próximo 3 de mayo en las urnas

Es esa esperanza la que se concentrará inteligentemente en una opción ganadora, y nos llevará a la gran victoria en el balotaje. Y allí señoras y señores, le demostraremos al mundo entero que el miedo ya no gana elecciones en Bolivia

Que el socialismo ya no engaña a nuestra gente, y que la izquierda ya no es bienvenida

En esa segunda chance, votaremos como sabemos hacerlo los bolivianos: con el alma. Nuestro poderoso 70 % derrotará ampliamente al 30 % de los fraudulentos azules

Nuestro amor por Bolivia llenará las ánforas, y no habrá fraude en el mundo que pueda contener la victoria arrasadora del pueblo. Así que ya saben, hermanos de Bolivia, a no dejarnos amedrentar por ese débil 30 %

Hubiera sido ideal que ganáramos en primera vuelta, y de hecho, estamos a tiempo

Las encuestas revelan que Mesa y Jeanine están técnicamente empatados, y que juntos sobrepasan el 30 % masista. Pero si no se lo logra en primera, no entremos pánico por favor, no les demos ese gusto.

Les aseguro con todo mi corazón que daremos TUNDA en la segunda vuelta

Ganaremos esta elección, y las naciones de la tierra verán asombradas lo que Dios hizo con este valiente pueblo de libertadores