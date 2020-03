Por qué son cada vez más los narcojuniors que van a la cárcel en EEUU

Fue el viernes 20 de diciembre que Ismael Zambada-Imperial hizo su primera aparición en la corte federal de San Diego, audiencia en la que se declaró no culpable. Previo a ello no temía a mostrarse en las redes sociales en las que no perdía oportunidad de exhibir los lujos de los que gozaba como autos de edición limitada, mujeres con las que salía, ropa de diseñador y viajes al extranjero.