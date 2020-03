Postergan los eventos sociales, la movida cruceña está en cuarentena

Robin David Peredo Flores

Esto nunca había sucedido en Santa Cruz de la Sierra. La llamada capital del entretenimiento boliviano no tendrá eventos sociales al menos por dos semanas.

La llegada del coronavirus cambió la agenda de los organizadores de fiestas. Bodas, quinceañeros, bautizos, desfiles de modas y concursos de belleza se suspendieron acatando la disposición nacional de cuarentena.

Los boliches de entretenimiento, discotecas, karaokes y rockolas cierran sus puertas hasta nuevo aviso. No atenderán hasta que les autoricen volver a funcionar.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Los protagonistas

Gastón Serrano, organizador de eventos, expresó que tres bodas, un bautizo y la posesión del directorio de una institución que tenía que organizar este mes, han sido suspendidos sin fecha.

“Todos mis clientes me han pedido no celebrar sus fiestas, debido a la llegada del coronavirus”, dijo Serrano.

Por su parte, Ximena Jiménez, contó que su empresa posterga ocho eventos que debían llevarse a cabo este mes. “Estamos viendo la posibilidad de que se celebren en abril”, manifestó.

La diseñadora de modas Érika Weise dijo que varias novias a las que le confeccionó sus vestidos han postergados sus uniones.

De igual manera, Rodolfo Pinto, especialista en trajes de fantasía, contó que estaba preparando trajes para los carnavales cruceños de Naples y Virginia (EEUU), y ha tenido que parar su trabajo, pues también aquellas ciudades están en cuarentena y han suspendido sus festejos.

Quito Velasco, decorador y escenógrafo cruceño, informó que ha dado vacaciones colectivas a todos sus trabajadores por dos semanas. “Nos han suspendido 15 eventos y no sabemos cuándo se llevarán a cabo, todo depende de la situación que está generando el coronavirus”, explicó. La misma situación vivió también el decorador Francisco Mercado, que tenía tres bodas en agenda.

El rubro de la estética igualmente ha sido afectado. El estilista Álex Rojas contó que sus clientes con reserva han suspendido su atención porque sus fiestas ya no se llevarán a cabo, y en general la gente no va a la peluquería. Parte de su personal no irá a trabajar a partir de hoy.

Todos coinciden en que primero está la salud, que las celebraciones pueden esperar.

LA FEXPOCRUZ NO TENDRÁ ACTIVIDADES

Patricia Ortiz, gerenta de eventos del centro de convenciones de la Fexpocruz, que es el más grande del país, informó que todo este mes no tendrán actividades. “Hemos suspendido 15 acontecimientos, entre bodas, graduaciones, posesiones y ferias externas. Es muy perjudicial para nosotros, pero acatamos las disposiciones municipales y nacionales, pues primero está la salud de la población”, expresó.

Sus administrativos trabajarán internamente, en el horario establecido por el Gobierno, con las precauciones de salubridad que la situación amerita.

Ortiz explicó que con todos estos cambios los eventos se tienen que reprogramar, en acuerdo con los organizadores de los mismos. “Esto no estaba previsto, escapa de las manos de todos y hay que darle solución para los próximos meses”, manifestó.

La Cosmobeauty, que debía celebrarse este mes ha sido postergada para noviembre. Así como ese evento, los otros se tienen que reprogramar de acuerdo a los espacios disponibles.

Los novios reprograman sus bodas por lo menos por un mes

Fuente: El Deber