Potosí: Autoridades confirman que tres casos sospechosos de coronavirus dieron negativo

Las autoridades departamentales, en conferencia de prensa esta mañana, confirmaron la información que El Potosí había brindado más temprano, respecto de los resultados de los exámenes de laboratorio de los tres primeros casos sospechosos de COVID-19 en Potosí.

Los resultados de los tres primeros casos sospechosos de coronavirus en Potosí, correspondientes a un colombiano y dos daneses, dieron negativo según un informe al que tuvo acceso este diario.

Los tres datos figuran en los «Resultados de laboratorio caso sospechoso covid-19» emitido por el Laboratorio de Biología Molecular del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop) junto a los de otras seis muestras que también arrojaron resultado negativo.

En este informe, el Cenetrop da los resultados de cuatro muestras correspondientes a La Paz, tres de Potosí y dos de Santa Cruz, todos negativos. En lo que concierne a Potosí, corresponden al colombiano de 50 años y a los daneses de 22 y 23 años que habían sido aislados el viernes 13 de marzo en el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias Médicas (Cruem), tras haberse detectado síntomas que podían corresponder a coronavirus.

En el reporte se puede ver que a los tres extranjeros con sospecha en Potosí se les tomó muestras de hisopeado faríngeo que no solo dieron negativo al coronavirus sino también a las influenzas de tipo A y B. No obstante, este informe no incluye el diagnóstico de los malestares que los aquejaron, y que dieron lugar a la sospecha de coronavirus, ya que solo se pidió confirmar o descartar el COVID-19. El diagnóstico ya es tarea de los médicos que los atendieron en Potosí.

Otro de los datos que figuran en este informe son los centros notificadores de las sospechas que, en el caso del colombiano, es el hospital Daniel Bracamonte y, en el de los daneses, el Cruem, identificado como «Centro de emergencias».

En estos momentos, los resultados son evaluados en una reunión presidida por el gobernador, Omar Veliz. Se anticipó que se convocará a una conferencia de prensa para divulgarlos oficialmente.

Tras estos tres casos descartados, solo resta esperar el del turista japonés que fue aislado en Uyuni, tras encontrar que tenía síntomas que hacen sospechar de coronavirus (lea aquí el reporte). Como este cuarto caso fue reportado ayer, el resultado se conocería hasta el miércoles.

Fuente: Red Uno, https://elpotosi.net