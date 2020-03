Raúl Hevia: “Tengo una enfermedad terminal que se llama cáncer”

Durante el programa ¡Qué semana!, que se emite por EL DEBER Radio, el secretario municipal de Salud, Raúl Hevia, sorprendió a la audiencia al revelar que padece de cáncer, un mal al que cree que se le debe dar más apoyo. Afronta la situación con la entereza que lo caracteriza, tanto que la enfermedad no lo ha alejado de la función pública y, por el contrario, en los últimos días se lo ha visto resolviendo los problemas de hacinamiento que golpea al sistema público por el dengue.

_ Cuéntenos sobre su salud…

Tengo una enfermedad terminal que se llama cáncer. Este año cumplí 34 años como médico y siempre estuve en este lado (en el del médico) y nunca en el del paciente. Ahora que lo estoy, me doy cuenta que en Santa Cruz tratamos mal a los pacientes. Pareciera que el paciente con cáncer tiene lepra y no hacemos nada, nada, ni el Gobierno nacional ni el departamental ni el municipal. No le tiramos pelota y no se nos parte el alma cuando vemos a un niño con la cabeza pelada.

_ El candidato Luis Fernando Camacho propuso la venta del avión presidencial, así 38 millones de dólares servirían para mitigar el drama de los niños con cáncer…

Es bueno que hagamos algo.

_ A veces las noticias duras, como estas, son afortunadas coincidencias porque usted puede ser el punto de inflexión para impulsar cambios en favor de los pacientes con cáncer…

Así es. No puede ser que un Gobierno nacional, departamental o municipal no tenga $us 10 millones para hacer un hospital contra el cáncer, no lo creo. ¡Paren, pues, de hacer una carretera! ¿Por qué no paran una carretera? ¿Por qué no se recorta un programa del Gobierno? ¡Paren el fondo indígena!, curemos a los pacientes con cáncer. ¿Qué son $us10 millones para un Presupuesto General del Estado (de Bs 282.237.479.368)? ¿Qué son 10 millones?, nada. ¿Lo hacemos? No lo hacemos. Alguna vez lo quise hacer yo con la Alcaldía, pero me dijeron que es competencia del tercer nivel. No puede ser que La Paz tenga un ciclotrón, que es donde se fabrica el medicamento contra el cáncer, y Santa Cruz, no. De dónde saca la familia de una niña pobre para pagar 3 mil dólares para su tratamiento. Necesitamos fondos para salud. Llegamos al Gobierno y no nos importa, por eso yo lo aprecio a Percy (Fernández) porque a él sí le importó la salud.

