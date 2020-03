Reinventando la política

Los bolivianos no somos de inventar muchas cosas, pero cuando se trata de política, tal vez se puede anotar algunas patentes. El célebre bandido colombiano Pablo Escobar pretendió montar un régimen basado en el narcotráfico. Pese a todo el poder acumulado, no lo logró y murió en su ley, huyendo de la policía. En Bolivia no podemos decir lo mismo, pues durante 14 años estuvo al mando un sistema político muy parecido al que ideó el ex líder del cartel de Medellín. Poner como pretexto los derechos humanos para perpetuarse en el poder tampoco fue primicia boliviana, pero fue nuestro país el que la llevó más lejos, hasta que otro invento, uno de los buenos, se puso al frente y logró lo que nadie esperaba. Hablamos de la insurrección boliviana de octubre y noviembre, que es motivo de estudio de los expertos en política. Por si fuera poco, la última jugada de la Asamblea Legislativa, que provocó la destitución del ministro de Defensa tuvo una respuesta digna de reeditar los catálogos.

Fuente: eldia.com.bo