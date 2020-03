Soliz acusa a Chi de ser aliado del MAS

Jaime Solíz dice que él no buscó la candidatura, su objetivo era prepararse para la Gobernación.

eju.tv

Video: Fama, Poder y Ganas

«En el fraude que se realizó en las elecciones del 20 de octubre, el MAS se robó muchísimos votos a Mesa, pero muchísimos votos a Mesa, que se los llevó al MAS y también se lo llevó a su aliado natural, que en ese momento era el PDC por el tema de Chi» denunció el Dr. Jaime Solíz, en el programa radial Fama, Poder y Ganas de Radio Activa.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Solíz, quien según el presidente del partido FPV sería el nuevo candidato a la presidencia de esta sigla en reemplazo de Chi Hyun Chung, pidió que se incorpore dentro de la investigación a los resultados del 20 de octubre, la desviación de los votos.

Ante la pregunta del periodista, José Pomacusi, ¿usted es parte de una jugada promovida desde afuera del Frente Para la Victoria, para bajarlo a Chi, para beneficiar a alguien?, Solíz aseguró que no y que él realmente tenía la idea de presentarse para la gobernación hasta que lo invitaron de FPV para ser candidato a vicepresidente.

Además aseguró que si hasta el día viernes el Tribunal Supremo Electoral no define si Chi es inhabilitado él se retirará de la candidatura, porque su objetivo no es perjudicarlo «sáquense el tema de Chi, Chi no es mi enemigo» aseguró, sin embargo el presidente del TSE, Salvador Romero, informó hoy que la candidatura de Chi Hyun Chung se mantiene en curso.

TSE dice que candidatura de Chi «sigue su curso»