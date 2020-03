YPFB: La planta de urea se paralizó porque no es un negocio rentable

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Herland Soliz respondió a la polémica sobre la paralización de la planta de urea. “Se paralizó porque no es un negocio rentable”, afirmó en entrevista con EL DEBER Radio.

Aunque aseguró que, pese a esta paralización de la fábrica, se tiene urea suficiente para abastecer el mercado interno y también para cumplir con los últimos contratos firmados.

Adelantó que están haciendo un convenio con la Cámara del Oriente (CAO) por 2.300 toneladas métricas que YPFB entregará.

La máxima autoridad de YPFB también remarcó que la urea se planificó a un precio mucho más elevado que el precio estándar a nivel internacional y que en la nueva venta se espera tener un precio mucho mejor, aunque evitó mencionar cifras.

Hace dos meses está paralizada esta planta y se prevé que continúe así hasta finales de mes. Por ello, dijo que el Estado no puede manejar un negocio que no es rentable, pues se pierde dinero. “Ese gas que va a la planta de Urea al exportarlo a Brasil nos pagan cinco veces más. La planta de urea, además de ser un capricho por la ubicación, es una falta de planificación porque no se tenían mercados seguros”, remarcó.