A cinco meses de la Masacre de Senkata, no olvidamos a mujeres y hombres desarmados, asesi…

A cinco meses de la Masacre de Senkata, no olvidamos a mujeres y hombres desarmados, asesinados a bala por efectivos armados por orden de los golpistas, ni tampoco a sus familias que aún no obtienen justicia. Estos hechos no se investigan y los responsables se pasean impunes.





Fuente: Evo Morales Ayma por Evo Morales Ayma

