¿Alguien pidió una niñera?

Mario Saucedo

.- Saucedo, ¿niñera?

.- Nodriza, nana, institutriz escogé vos.

El coronavirus, causante de la pandemia siglo XXI, tiene confundida a más de una autoridad aquí en Bolivia. Digo esto por lo que estamos viendo y escuchando en sus estrategias de pelea contra la sabandija.

No sé si la confusión se debe a esa debilidad que tienen los mandamases cuando quieren figurar, ser héroes salvadores, abusar de su poder, hacer proselitismo, o tirar tiros en la obscuridad.

El ex ministro de salud calculó una cifra astronómica de contagios y muertes en el país, para después disculparse. Eso en nuestra jerga es ‘hablar al pedo’

Desde la gobernación en Santa Cruz escuchamos frases como ‘La tormenta no ha empezado’. Es decir, los contagiados y muertos son pichanga, ustedes infelices no saben lo que les espera.

Y en la alcaldía cruceña la estrategia es encierro por 6 días, o 15 días, no, mejor 30. O sea, a esconderse, por ahí burlamos a Covid-19 se aburre y se va.

Todo esto es meter miedo, y me parece que esa función deberían las autoridades dejársela al coronavirus. En otras palabras: gobiernen, no jodan. Y, por si se olvidaron, gobernar es administrar, no asustar.

Quiero hablarle a usted, autoridad de turno (aunque algunas de ustedes exageran su estadía)

Soy un ciudadano que puede tener 15, 25, 40, 60 o 90 años. Vivo en cualquier barrio de Santa Cruz, Bolivia.

Escúcheme Autoridad: No soy un experto en pandemias, usted tampoco. En estos momentos de incertidumbre necesito me informe, no discursos cargados de promesas de ocasión que no le voy a creer. Tampoco quiero me hable de lo bueno que hace, no le voy aplaudir. Guárdese sus aires de grandeza, usted también va al baño. El grado que ostenta no le da poder, le da obligaciones. Su egoísmo guárdelo donde no le dé el sol. No necesito sus medidas que me mantienen preso, preocupado y afectan a mi salud mental, mientras usted trajina libre, ganando un sueldazo y rodeado de serviles que le facilitan lo que necesite. Enciérrense usted 30 días, abandone su negocio, su empleo, su libertad. Después charlamos, a ver cómo le va.

La cuarentena exagerada es un lujo. Un lujo que no se puede dar la mayoría de los bolivianos.

Aprecio estar vivo, tanto como lo valora usted. Las probabilidades indican que en una pandemia como esta, más del 80% se va a contagiar, no importa cuántas normas de prevención cumplió.

No le pido se ponga en mi lugar, me conformo se ubique en el suyo, pero no me subestime, menosprecie y no me trate como a un cretino en crecimiento. No lo necesito de niñera.

Si me agarra Covid-19 me contagio, y si me toca morir, me muero.

¿Y?

Usted mandatario, no me va a salvar, ni siquiera se va a enterar, y si dice sentir pena por todos los fallecidos, miente. Miente como la Alcaldesa Sosa cuando señaló que llegarán 40.000 test de Covid-19 para ir a los barrios y hacer las pruebas para detectar de forma temprana a los infectados. Esto fue el 14 de abril, estamos a 28 y nada. Seguramente las pruebas están saliendo de una cuarentena de 14 días. Vergonzosa mentira.

Autoridad, ojalá la infinita sabiduría que lo caracteriza, ilumine a usted y tome en cuenta la cantidad de gente que se sufre, se enferma, muere, por el exceso de cuarentena.

¿Ha escuchado hablar de enfermedades mentales, como trastornos de ansiedad, pánico, depresión, estrés post traumático?

¿Se ha puesto a pensar en los miles de niños y niñas indefensas expuestas a ultraje físico, sexual y mental? ¿Ha pensado en la vida que les tocará vivir?

¿Y qué hay de las mujeres maltratadas, que ahora tienen a su verdugo al lado 24 horas al día por tiempo indefinido?

¿Se enteró de los enfermos del corazón, con problemas pulmonares, diabéticos graves y otros, que no pueden ir a sus tratamientos, terapias y encima se les acabó el dinero para medicamentos?

¿Se le ocurrió pensar en los taxistas, choferes de micro, pastilleros, vendedores ambulantes, albañiles, carpinteros, plomeros, dueños de tiendas, y personas que alimentan a su familia con lo que ganan al día?

NO

Todo lo de arriba, a usted no le interesa. Gasta saliva en gritar a los cuatro vientos que lo importante es la vida. Utiliza a la muerte, como si fuera algo que se puede evitar, para sacar provecho.

Autoridad, nosotros ya demostramos en noviembre del 2019 de lo que somos capaces. Derrotamos a cualquier virus, con líderes auténticos y no niñeras. El último virus que nos amenazó con quedarse 500 años, salió escapando.

Autoridad, Covid-19 no le tiene miedo a las cuarentenas exageradas. Es más, parece que le gustan. Entre encierros de 6, 14, y otros 14 días consecutivos los contagiados aumentan. ¿Me explica eso?

Autoridad, el único que puede intentar frenar al coronavirus, por ahora, es el ciudadano responsable. El estúpido que se quiera hacer el vivo, que se joda.

Ese imbécil nos puede contagiar, asegura usted autoridad. Puede ser. Pero, es ahí donde interviene el funcionario, y al cuarto obscuro con el necio.

¿Y el asintomático? (que no tiene síntomas) pregunta usted. Es una pandemia autoridad. Cuarentena o no cuarentena, el 80% nos vamos a contagiar, y capaz que usted también.