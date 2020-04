Angélica Sosa asume como alcaldesa interina de Santa Cruz de la Sierra

Angélica Sosa fue posesionada de manera interina este jueves como alcaldesa del municipio de Santa Cruz de la Sierra. Percy Fernández pidió licencia por un tema de salud hasta el 15 de abril, fecha fijada inicialmente para el fin de la cuarentena.

​En la carta que hizo llegar al Concejo, Fernández explica que, «es obligatoria la presencia del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra en todas las acciones y determinaciones emanadas de la declaración de emergencia nacional por parte del Gobierno nacional».

Por eso pidió a los concejales elegir a uno de los suyos para que lo supla hasta el 15 de abril, fecha mencionada por decreto del Gobierno de Jeanine Áñez como fin de la cuarentena.

En semanas anteriores, a los concejales se le había informado de que Percy Fernández estaba en cuarentena preventiva para evitar que se contagie de la mortal enfermedad.

El alcalde, que tiene 81 años, está beneficiado por los decretos para la pandemia y no debe trabajar para preservar su salud. La última aparición pública del burgomaestre fue el 6 de marzo en una corta visita al despacho que tiene en Parques y Jardines.

El Concejo accedió al pedido de Percy y eligió a Angélica Sosa como alcaldesa interina, que en días pasados ya había sido nombrada como coordinadora ante otras instituciones para gestionar la crisis del coronavirus.

Pero el puesto de Percy Fernández no es el único que puede verse afectado por la pandemia global. El concejal masista Tito Sanjinez pidió al concejo que aparte momentáneamente de su puesto a Raúl Hevia, secretario de salud y médico de cabecera de Percy, porque a su juicio no puede seguir en funciones por idénticos motivos que el alcalde. Recordó que Hevia es mayor de 60 años, que tiene una enfermedad muy grave y que no puede asistir a reuniones. Hevia está inmunológicosdeprimido porque somete a quimioterapia para tratar de superar un cáncer.