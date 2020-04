Conozca los tres bonos creados por el Gobierno durante la cuarentena en Bolivia

Durante este periodo de emergencia sanitaria, el Gobierno ha creado hasta el momento tres bonos en beneficios de las familias y de todas aquellas personas que no tienen ningún ingreso. Hoy se anunció la creación del bono Universal.

Cecilia Dorado / eju.tv

Con el propósito de aliviar el efectos negativo en la economía de los bolivianos, desde que se inició la cuarentena por el coronavirus, el Gobierno ha creado hasta el momento tres bonos: el bono Canasta Familiar, el bono Familia y el bono Universal.

Estas son las características de cada bono y las fechas de pago:

BONO CANASTA FAMILIAR. El bono Canasta Familiar son Bs 400 que se entregan a quienes perciben la Renta Dignidad, pero sin jubilación u otra renta, quienes reciben el Bono Juana Azurduy y también los que se benefician con el bono para personas con discapacidad”. De acuerdo a información oficial, este bono llegará a 1.054.738 personas, con una inversión de Bs 421.895.200.

Este bono se empezó a pagar el 3 de abril y las personas tienen 90 días para cobrarlo en cualquier entidad financiera del país.

BONO FAMILIA. Este bono de Bs 500 está destinado a familias con hijos en establecimientos educativos, desde el nivel inicial hasta la secundaria, y que estudian en el sistema público. Hoy se anunció que también se beneficiarán las familias con hijos en colegios privados y estudiantes de centros de educación alternativa y especial.

El bono Familia deberá empezar a pagarse desde este miércoles 15 de abril, excepto los estudiantes de centros de educación alternativa y especial quienes podrán cobrar el beneficio desde el 18 de mayo.

BONO UNIVERSAL. Este beneficio es de Bs 500 para todos los bolivianos que no reciben ninguno de los dos anteriores bonos (bono Canasta Familiar y bono Familia), ni renta del Estado, salario público o privado. Es para todas las personas que no reciben ningún ingreso. Los únicos requisitos para cobrar son: ser boliviano, carnet de identidad y no estar en los grupos de personas que reciben los anteriores bonos o rentas. El Gobierno pretende llegar a 4 millones de personas con este tercer bono.

El bono Universal se empezará a pagar desde el jueves 30 de abril.

Fuente: Presidencia del Estado