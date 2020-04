Coronavirus llegando. «Evovirus» Hacechando

Mario Saucedo

.- Saucedo, por donde andabas que desapareciste.

.- En cuarentena, y justo ahora en tiempos de semana santa.

Dicen que cuando Jesucristo estuvo 40 días en el desierto se topó con el virus más temido por sus seguidores, Satanás. ¿Origen de la cuaresma o cuarentena? no sé, pero momento más que adecuado para purificarse de los pecados, o cometer otros peores.

Cuarentena en medicina, es el aislamiento de personas por un tiempo específico para evitar o limitar el riesgo de que una enfermedad se extienda. Aquí en Bolivia gracias a un virus, del cual hablaremos más adelante, hay cuarentenas con caño de escape. Es decir, todos encerrados y en un día asignado puede salir una persona del lugar de encierro. Salen cientos, y de yapa los que salen porque les da la gana suman miles.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Algunos se van a contagiar y llevaran el virus a su lugar de encierro, aumentarán los enfermos y más cuarentena. Luego las medidas drásticas, destinadas a meter miedo, como la de alcaldía cruceña: seis días y siete noches de cuarentena bajo la atenta mirada de los militares. Estamos en guerra, y en tiempos de guerra la población obedece, amenazó un ministro de estado. Ay! (Tan bien que se portaron los miliares cuando hizo falta)

Coronavirus, apodado Covid19.

Antes de continuar quiero hacerte acuerdo de algo, ‘todos tienen razón, los que saben y los que no saben’

Escuché decir que en Wuhan, ciudad china de unos 12 millones de habitantes, dentro de un mercado donde venden animales comestibles entre culebras y murciélagos, apareció este virus que fue contagiado por un vampiro a un pangolín y éste a un chino que infectó a ‘Pedlo’, Sancho y ‘Maltin’. Uno de estos tres se trepó a un avión y fue a dar a Italia, Irán, España, a toda Europa. África, América y pa’ no agrandar las cosas a Bolivia.

También escuché la versión que en Wuhan, científicos chinos y algunos extranjeros estaban dañineando, desde hace rato, una colección de virus peligrosos. No se sabe si no tenían algo mejor que hacer o alguien les dijo que lo hagan. El asunto es que Covid19, producto de una mutación provocada, se les escapó y armó la pandemia que estamos sufriendo en este momento. ¿SERÁ?

¿Cómo se escapó del laboratorio Covid19? Quizás en la billetera de un ex científico de Harvard, en el plato de arroz un técnico chino, o puede ser que el encargado de limpieza de un escobazo lo metió al basurero y de ahí… Sálvese quien pueda.

Mientras esto sucedía en China, nosotros en Bolivia teníamos nuestra propia ponzoña llamada Evovirus (Evovi1), creado en Orinoca y mutado (transformado) en laboratorios del Chapare.

Evovi1 ejerció el poder en Bolivia durante 14 años (2005 a 2019) rodeado de comunistas trasnochados, oportunistas sin moral, y seguidores sedientos de venganza contra quien indicara el Jefazo. El país se benefició con el alza del precio del petróleo y Evovi1 empezó a desparramar el dinero con la rapidez de nuevo rico, satisfaciendo sus caprichos socialistas y capitalistas. A título personal compró un gran avión y le dio más de tres vuelta al mundo reuniéndose con líderes identificados como Dictavirus, Sociovirus, y Comuvirus que encontró en su camino. De paso, engañó al mundo con el falso discurso de Bolivia país ejemplar en cuidar la tierra, erradicar la pobreza, proteger la salud, respetar los derechos humanos, luchar contra el narcotráfico… Y el resto de la cantaleta socialista del siglo XXI.

Evovi1 – ilegalmente – buscó su cuarto mandato en las elecciones del 2019. Al darse cuenta que los votos no le alcanzaban cometió un vergonzoso, descarado y alevoso fraude ganando las elecciones nacionales.

Fue en ese momento que la mayoría de los bolivianos salimos de nuestras casas, y armados de coraje, hidalguía y propósito paralizamos el país, utilizando ‘pititas’ (diminutivo de pita o cordel) durante 21 días logrando desterrar a Evovi1 que escapó a Méjico, para luego ser recibido en Argentina como refugiado, con más derechos que un ciudadano local, donde lo protege el gobierno del famoso virus argentino CFK2.

Nosotros, teniendo todo en contra, le ganamos a Evovi1. Ahora indefensos, frustrados, y encerrados enfrentamos a Covid19 espiando por la ventana.

.- Saucedo, no vas a derrotar a Covid19 con una pitita. Aparte de eso, la toxina que eliminamos en noviembre 2019 no era tan contagiosa ni letal como el coronavirus.

.- Perdoname si te despierto. Evovi1 contagió a más de dos millones y medio de bolivianos. En el proceso arruinó la vida de miles y en su haber hay anotados más de 100 muertos. Si eso te parece poco, Evovi1 insiste en volver a Bolivia y utiliza todos los métodos posibles para eso. Difunde en los medios y redes sociales información falsa. Arenga a sus infectados que dejó en Bolivia a sabotear al gobierno interino, y muchos de ellos, incluyendo dueños de laboratorios en el Chapare (país independiente dentro de Bolivia) ex ministros, como Quintana, refugiados en la Embajada de Méjico, dirigentes con los bolsillos llenos de mal habidos dólares, y uno que otro desamparado empresario trabajan para que regrese el virus mayor.

Evovirus sigue siendo una amenaza para Bolivia. Su partido político Movimiento Al Socialismo (MAS) controla el congreso nacional y está empeñado en inventar una ley que lo exonere. Evovirus tiene el apoyo de todos los gobiernos zurdos del mundo incluyendo el de China, dinero le sobra y si llega a entrar en Bolivia nuevamente los estragos que está causando el Coronavirus no servirán ni de ejemplo.

Me sigo preguntando por qué la Fuerza de Lucha Contra el Narcotráfico nunca le hizo al FAB-001, avión privado de Evo Morales, un aspirado buscando residuos de cocaína. Y me contesto, deber ser porque tenía abogados y le metía nomas.