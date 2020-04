El secretario interino de la Armada de EEUU renuncia tras llamar «estúpido» al excapitán del portaviones que alertó del coronavirus en su nave

Thomas Modly presentó su dimisión un día después de que se haya filtrado el audio con su discurso hacia la tripulación del barco.

El secretario interino de la Armada de EE.UU., Thomas Modly, ha renunciado a su cargo este martes, después de haber sido criticado por su manejo de la situación que involucró al excapitán del portaviones estadounidense USS Theodore Roosevelt, Brett Crozier, quien había alertado a las autoridades sobre un brote de coronavirus a bordo.

La noticia llega un día después de que en los medios se haya filtrado un audio con su discurso dirigido a la tripulación del barco, en el que llamó a Crozier, «ingenuo» y «estúpido». El incidente tuvo lugar después de que Crozier fuera destituido de su cargo, tras filtrarse una carta en la que pedía a sus superiores de la Armada que tomaran acciones inmediatas para ayudar a su tripulación, tras registrarse varios casos de coronavirus en la nave.

La misiva planteaba dudas sobre si el Pentágono estaba haciendo lo suficiente para mantener seguros a los cerca de 5.000 miembros de la tripulación. En su mensaje, el capitán expresaba que si la Armada no actuaba de inmediato, estaría fallando en salvaguardar adecuadamente a su «activo más confiable», en referencia a su tripulación. «No estamos en guerra. Los marineros no necesitan morir«, escribió.

Las palabras del militar generaron fuertes críticas por parte de varios políticos, e incluso el presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Adam Smith, solicitó la salida de Modley, señalando que está «fuertemente» en desacuerdo con la manera con que el secretario manejó la presencia del brote de coronavirus en el USS Theodore Roosevelt

Frente a los hechos, Modly retiró sus palabras y se disculpó públicamente este lunes, a pesar de haber sostenido horas antes, que «respaldaba cada palabra que dijo, incluso, lamentablemente, cualquier blasfemia que pueda haber sido utilizada para enfatizar».

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Fuente: https://actualidad.rt.com