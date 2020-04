Enfermeras de Nueva York piden a las autoridades ayuda urgente frente al coronavirus: «Nos estamos muriendo»

«No he visto a mis padres en más de un mes, y por suerte solo somos mi esposo y yo, no tengo hijos, no tengo ese miedo (a que se contagien), pero me rompe el alma mis compañeros que tienen hijos y en todo este tiempo no los han podido ver, no los han podido abrazar. No ven a sus hijos, a sus padres, por no contagiarlos», dice Cabrera, líder en este hospital de la Asociación de Enfermeras de Nueva York.