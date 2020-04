Errores comunes en el intento de protegerse del Covid-19

En el afán de protegerse del coronavirus, a veces se pueden cometer errores en el uso de barbijos, guantes u otros insumos. En todo caso, la premisa es y será mantener el constante lavado de manos con jabón, conservar el distanciamiento social y respetar el distanciamiento en la cuarentena.



1 Barbijos: Han cambiado las recomendaciones en torno al uso de barbijos caseros o tapabocas, como una medida que podría ayudar a reducir el contagio. Muchos países piden usar barbijos en espacios públicos, aunque en un inicio la Organización Mundial de la Salud (OMS) instruyó reservar este insumo sanitario para el personal de salud.

Ahora la OMS recomienda usar barbijos a quienes concurran a lugares públicos como supermercados, farmacias o bancos. El tapabocas también debe ser usado por trabajadores de estas entidades y por los que tienen contacto con gente como las caseras de los mercados.

Si usted usa barbijo no olvide que éste es desechable por lo que debe cambiarse después de cada uso. “Los cobertores de tela para la cara no se deben colocar en niños pequeños menores de 2 años, en cualquier persona que tenga problemas para respirar o que esté incapacitado para sacarse el cobertor sin ayuda”, sugiere la OMS.

Los tapabocas deben ser cambiados constantemente.

2 Guantes: Para utilizar guantes y que sean eficientes, es sumamente importante saber cómo sacárselos para evitar el contacto con la piel, jale los dedos simultaneamente y de esta forma si que funcionarán como una capa de protección. “Todo lo que tocamos con el látex podemos contaminarlo. Lo único que está indicado es el lavado de manos”, aseguró el médico Fernando Romero.

La OMS advierte que, como los barbijos, los guantes pueden dar una falsa sensación de seguridad ante el virus. No es así. Es importante no bajar la guardia.

3 No se toque el rostro: “Mientras se están quitando barbijo, guantes, gorro y cualquier otro protector, no se toque la cara por nada. Una vez retirado todo elemento de protección, lávense las manos con mucho jabón”, recomienda la médica Patricia Almanza.

No hay que olvidar que las manos son el principal transmisor del virus. Debe evitar acercarlas a la cara para arreglar el tapaboca aunque lleve guantes. No importa si siente picazón No toque. No olvide que el virus entra al organismo por ojos, boca o nariz.

No toque su rostro ni siquiera con guantes y barbijo.

4 Distanciamiento: “Lo que alarma de la población es el hacinamiento en mercados. Uno va por la avenida Buenos Aires y es como si no hubiera cuarentena porque no se respeta el espacio de persona a persona, la vendedora está sin barbijo ni guantes”, comentó el doctor Fernando Romero, ejecutivo del Sirmes.

No tiene sentido hacer fila guardando distancia para entrar al mercado si luego se aproxima a mucha gente en el intento de hacer una compra. Manténgase a al menos metro y medio de distancia de los demás en cualquier sitio público.

No más abrazos ni con barbijo, hay que mantener distancia.

5 Agua y jabón: Si vuelve a casa de la calle conviene desinfectar los zapatos con lavandina antes de entrar. Si ha estado en un sitio muy concurrido deje su ropa una hora en detergente antes de lavarla.

“Los ciudadanos deben protegerse subiendo su nivel inmunológico consumiendo cítricos, un aporte de proteínas, aporte de carne, ensaladas, es lo mínimo necesario. Cada uno debe cuidarse y cuidar a su entorno”, recomienda el médico.

El resto es no olvidar detalles, mantener responsablemente la cuarentena y usar agua y jabón constantemente.

Punto de vista

Álvaro Justiniano Sociedad de Bioquímica Clínica

“Se descuidan las principales precauciones”

Es muy importante dar importancia a tres elementos porque vemos que se habla de muchas precauciones que suelen ser excesivas y se descuidan las principales.

Por ejemplo se usan las cámaras de desinfección en los bancos, se limpian los calzados al llegar a las casas pero se olvidan medidas básicas e importantes como el lavado permanente de las manos con jabón.

Segundo, el uso de la mascarilla es importante en lugares donde hay concentración de gente, en sitios donde hay cuatro a cinco personas y son espacios cerrados o pequeños. La distancia social es un elemento fundamental para evitar la difusión del virus.

Tercero, pienso que la cuarentena debería ser más radical de manera que podamos ver encapsular al virus .Como Bolivia es un país muy diverso y vemos diferentes conductas; hay personas que cumplen más las medidas y otras que las cumplen menos.

En nuestro medio se cumple la medida de quedarse en sus domicilios. La gente sale con sus mascarillas pero no podemos pensar que todos deben andar con niveles de seguridad tres. Ese nivel de protección sólo debe ser empleado por personas que estén tratando a los pacientes en los hospitales y no es lo más eficiente en la calle.

Debemos hacer uso racional de las barreras de protección. Las personas que están en la calle deben respetar la distancia social, usar la mascarilla y evitar las vías de contagio.



