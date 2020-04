Evo Morales, sobre el coronavirus: «China ganó la Tercera Guerra Mundial sin disparar ni un arma»

El coronavirus Sars-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19 se originó en Wuhan, China, en noviembre de 2019 y desde entonces se expandió hacia todo el mundo convirtiéndose en pandemia. El régimen de Beijing, del que Evo es admirador y ex aliado mientras fue presidente de Bolivia, ocultó desde un principio las consecuencias del virus y reprimió al personal científico y médico que advirtió a las autoridades y a colegas sobre la aparición de la nueva y mortífera cepa. Morales no quiso dar mayores detalles sobre la información de “transnacionales” que dice tener en su poder y no aclaró si sus sospechas sobre una “guerra biológica” se referían a las denuncias sobre un virus de laboratorio elaborado en China para golpear a la economía mundial o a alguna otra notificación que guarda con recelo.