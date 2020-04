Ezequiel Doria Medina: Creo haberme contagiado de coronavirus en un supermercado

El hijo de Samuel Doria Medina relató en exclusiva su experiencia a Asuntos Centrales.

“Me fui de Milán, donde estudio, a Irlanda. Dejé de salir dos semanas antes de sentir los síntomas. Creo haberme contagiado en un supermercado, aunque también usé una bici pública y fui a un restaurante. Es un virus invisible.



Sentía los primeros días un fuerte y constante dolor en el pecho, como si alguien se parara en el pecho. Tuve la enfermedad moderada pero con fuertes síntomas como fiebre y llegué a toser sangre. El virus ataca directo a los pulmones y uno pierde aliento. En el quinto día me sentí mal.

Estaba solo y llamé a una ambulancia a la que fui caminando. Los médicos me dijeron que si caminaba no necesitaba ir a un hospital. Me compré un oxímetro para controlarme el nivel de oxígeno en la sangre. Eso me ayudó. Hay que estar atentos a los síntomas. Si la fiebre es alta y la dificultad para respirar es grande, hay que buscar ayuda médica. Yo usé un antibiótico y unas pastillas para contener otras bacterias y ayudar a que mi sistema inmunológico luche con el virus. También usé inhaladores. Recomiendo que cuiden su estilo de vida.

Los que fuman, dejen de fumar. En Irlanda la cuarentena no es tan estricta, pero la gente sale tomando sus precauciones. Usan barbijos y en los supermercados ya no dejan entrar más de 20 personas al mismo tiempo”



Ezequiel Doria Medina ya está recuperado, aunque le queda un poco de tos, que es normal en los pacientes que sufrieron la enfermedad, dice. Está en Irlanda hace un mes.

Fuente: https://asuntoscentrales.com.bo