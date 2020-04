Carolina Ribera, hija de la presidenta Jeanine Áñez, es parte de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia. Dijo que cualquier pedido de ayuda debe hacer al celular 77244239

“Mi madre ahorita es madre de todos los bolivianos”. Así comentó Carolina Ribera la decisión de su progenitora, la presidenta Jeanine Áñez, de donar el 50% de su sueldo para un fondo destinado a familias de escasos recursos económicos y que no se benefician de los bonos creados para mitigar el impacto de la cuarentena por el coronavirus.

Ribera es parte de la Unidad de Gestión Social, dependiente del Ministerio de la Presidencia. En una entrevista con la red Uno se le consultó sobre la última decisión de Áñez, a la que se sumó su gabinete ministerial con el aporte de la mitad de su sueldo para arrancar con el fondo.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“Mi madre ahorita es madre de todos los bolivianos y una madre siempre va a querer proteger a todos sus hijos, una madre va a cuidar a sus hijos, y eso es lo que está haciendo mi madre ahora con el país y con todos los bolivianos”, sostuvo la hija de Áñez.

Ese fondo arrancará con Bs 250.000 con el aporte de Áñez y de su gabinete. “Es para llegar a todas esas familias que no han recibido ayuda del Gobierno, esas familias que no tienen ingresos económicos, esas familias que viven del dia y que no están dentro de los bonos”, sostuvo.

La cuenta habilitada es la 1-34343434 del Banco Unión. “Queridas familias, quisiera decirles que mientras dure la pandemia donaré parte de mi sueldo para iniciar un pequeño fondo de ayuda a las personas afectadas con el virus, pero además quiero agradecer la solidaridad de todo mi equipo de ministros que me acaban de anunciar que también donarán parte de sus sueldos para esta causa”, explicó Áñez.

Ribera informó que cualquier solicitud de ayuda deben hacerla a través del celular número 77244239.

Fuente: La Razón