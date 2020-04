Inlasa está saturada con demanda de pruebas Covid-19, afirma Patzi

Sociedad

miércoles, 8 de abril de 2020

La Paz

El gobernador de La Paz, Félix Patzi, recalcó este martes que la demora con la toma de pruebas del Covid-19, no es el resultado de un problema de coordinación. sino que se debe a la saturación que experimenta el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa).

«No hay descoordinación del Sedes La Paz con el Ministerio de Salud, el problema es la saturación de demanda de pruebas Covid 19 porque el Inlasa atiende a cinco departamentos, por tanto hay sobredemanda», explicó el gobernador. a los periodistas tras reunirse con los ministros, de Salud, Obras Públicas, alcaldes de La Paz y El Alto, más los comandantes policiales y militares.

“Inlasa atiende en pruebas de detección de Covid-19, al departamento de La Paz, y a Potosí, Chuquisaca, Oruro y Pando. Entonces, hay sobredemanda y saturación, y los resultados no salen rápido”, detalló.

Las declaraciones de Patzi se produjeron un día después de que el embajador de Ciencia y Tecnología, Mohammed Mostajo Radji, asegurara, a través de las redes sociales, que el Sedes La Paz no quiere cooperar con el Gobierno para enfrentar el coronavirus y que desmintiera que no se hagan las pruebas por falta de reactivos, ya que el Inlasa de La Paz cuenta, según él, con el material desde el mes pasado.

“La información que da el Sedes La Paz no es correcta. A mediados de marzo se suministró al laboratorio Inlasa 288 kits de pruebas y se los autorizó a realizar las mismas el día 23 de marzo. El día 29 marzo se le entregó 2.000 kits de reactivos adicionales. Así que decir que las pruebas no se realizan por falta de reactivos es falso. La realidad del asunto es que desde el comienzo de la emergencia, el Sedes La Paz no ha querido cooperar con el Gobierno central”, indicó Mostajo en su cuenta de Twitter.