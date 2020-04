La cancelación de las primarias en Nueva York amenaza con dividir al Partido Demócrata

Bernie Sanders contaba con usar los delegados ganados en ese Estado para forzar su programa progresista en la Convención de agosto

Yolanda Monge

Bernie Sanders, durante un acto público.LUCAS JACKSON / REUTERS

Lo que parecía que fluía como una relación de unidad idílica dentro del Partido Demócrata de cara a la nominación para enfrentar al presidente Donald Trump tiene ya sus primeras fisuras. El excandidato a la nominación demócrata Bernie Sanders ha dejado saber a través de un correo electrónico a sus seguidores, escrito por su asesor Jeff Weaver, que la decisión de la junta electoral de Nueva York de cancelar las primarias en ese Estado por considerarlas “innecesarias” y ante el posible riesgo de expansión del coronavirus es “una atrocidad” y supone “un golpe a la democracia americana”. Las primarias en el Estado de Nueva York estaban previstas para el 23 de junio y hay 274 delegados en juego, que ahora serán con toda probabilidad para Joe Biden.

Sanders abandonaba este mes de abril la carrera por la nominación y el único contendiente en juego es ya el exvicepresidente Joe Biden, quien es el presunto nominado para enfrentarse a Donald Trump en las presidenciales del 3 de noviembre. Incluso el senador de Vermont dio su apoyo a la candidatura de Biden. Sin embargo, para la campaña de Sanders era importante que las primarias de Nueva York se llevaran a cabo, ya que un buen resultado le daría una mayor suma de delegados que podría utilizar para imponer parte de su programa, mucho más progresista que el del exvicepresidente de Barack Obama, en la Convención Demócrata que en principio está previsto que se celebre en Milwaukee (Wisconsin) entre el 17 y el 20 de agosto.

En la misiva dirigida a los seguidores, Weaver hace notar que “justo la semana pasada el vicepresidente Biden advertía al pueblo americano de que el presidente Trump podría intentar usar la actual crisis como una excusa para posponer los comicios de noviembre”. A continuación escribe: “Bien, ahora tiene [Trump] un precedente gracias al Estado de Nueva York”.

Our campaign statement on the New York State Board of Elections decision to cancel the state’s presidential primary: pic.twitter.com/BzylNaqCaS

— Bernie Sanders (@BernieSanders) April 27, 2020