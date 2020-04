La FBF, sin ingresos si se cancela la Clasificatoria

jueves, 16 de abril de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

La Federación Boliviana de Fútbol se quedará sin ningún tipo de ingresos económicos durante todo el año si se confirma que la Eliminatoria queda suspendida hasta 2021.

La entidad federativa aguardaba tener en sus arcas la taquilla de los partidos frente a Argentina, Ecuador Perú y Venezuela, selecciones con las que se iba a medir en las cuatro fechas que debía jugar de local hasta noviembre.

Pero ese no es el único dinero que iba a ingresar a las arcas federativas, ya que la empresa que ostenta los derechos de televisión (Mediapro) no pagará si no hay competencia. Al margen, tampoco tendrá el dinero que iba a ingresar por la participación de nuestro seleccionado en la Copa América que fue diferida hasta junio del siguiente año.

“Lamentablemente hay que tropezar con este problema y por eso mantengo que hay que compartir entre todos esta crisis. La Federación está viendo varios temas para poder utilizar las pequeñas reservas que tenemos hasta que las cosas se normalicen. No podemos gastar como lo hacemos habitualmente, hay que restringirnos en gastos para no tener problemas”, aseguró Rolando Aramayo, miembro del comité ejecutivo de la FBF.

Uno de los gastos fuertes que tendrá en este año la Federación será el pago que realiza mensualmente al técnico de la Selección, César Farías, con el que se conversará para plantearle una reducción en su salario, tal como pasa con varios entrenadores de otros combinados que juegan en la Conmebol.

Farías se encuentra actualmente en Santa Cruz de la Sierra, impedido de realizar cualquier trabajo por la cuarentena y a la espera de conversar con el titular de la FBF, César Salinas, sobre el sueldo que aún percibe.

