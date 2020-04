Leyenda del Liverpool Kenny Dalglish da positivo por coronavirus

La leyenda del Liverpool Kenny Dalglish ha dado positivo a la prueba del COVID-19, pero no ha mostrado síntomas de la enfermedad, anunció este viernes su familia.

El exinternacional escocés, de 69 años y que comenzó su carrera en el Celtic, fue hospitalizado el miércoles para tratar una infección.

«Fue sometido a la prueba del COVID-19 pese a no haber tenido síntomas de la enfermedad. Sorprendentemente, el resultado del test fue positivo, aunque sigue asintomático», declaró en un comunicado la familia.

«Antes de su admisión en el hospital, él había elegido aislarse voluntariamente por más tiempo de los recomendado, junto a su familia», precisó el texto, en el que la familia insta a los ciudadanos a «seguir las recomendaciones del gobierno y de los expertos» en la lucha contra la pandemia.

