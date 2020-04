Los países asiáticos enfrentan una posible segunda ola del Covid-19

Mientras Taiwán mantiene la supervisión de 55.000 personas en cuarentena por el nuevo coronavirus, mediante sus teléfonos, la Comisión Nacional de Salud de China vigila a 20.000 posibles portadores asintomáticos. Los dos países, como Hong Kong y Singapur, han prohibido el ingreso de extranjeros (China ha restringido tanto los vuelos que muchos de sus ciudadanos en el exterior no saben cuándo lograrán regresar) y Japón no permite la entrada de visitantes desde la mayoría de los países de Europa y otros 49 del mundo, entre ellos los Estados Unidos. Corea del Sur todavía no llegó a esas medidas pero requiere una cuarentena en instalaciones gubernamentales de 14 días a todo el que llegue a su territorio.