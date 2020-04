Mesa pide agilizar un centro para reingreso de compatriotas

Sitio: Entre los sitios para la cuarentena, sugeridos por el ex presidente de Estado y actual candidato de Comunidad Ciudadana, son los predios de la sede de Unasur en Cochabamba





Bajo el principio de que ‘todo ciudadano boliviano tiene el derecho constitucional de volver al país libremente, sin ningún tipo de restricción’, Carlos Mesa, expresidente de Estado y actual candidato por Comunidad Ciudadana (CC), en contacto con El Día, pidió al gobierno de Jeanine Añez, hacer viable el reingreso de los ciudadanos varados en la comuna de Huara, república de Chile, previa habilitación de manera urgente un centro de acogida para esas personas puedan cumplir con la cuarentena sanitaria. Para ello sugiere la sede de Unasur de Cochabamba.

Sin embargo, lamentó que por una razón muy práctica: inherente a transporte y sobre todo al no contar con un centro de acogida sanitaria, el gobierno no haya podido facilitar el reingreso de al menos 150 ciudadanos bolivianos (dato oficial del gobierno) que hoy pasan una especie de cautiverio, distribuidos en dos campamentos en la frontera entre Chile y Bolivia.

“El gobierno no puede enfrentar por una cuestión práctica: no es un tema de transporte; es un problema de que es necesario e imprescindible una cuarentena de unos dias, que puede ser 14 o 20, se tiene que hacer previamente a su arribo a sus casas se tiene que hacer. Esa es la razón por lo que no se lleva acabo. Esa es la precariedad en el que nos encontramos y el gobierno tiene que resolver”, afirmó.

Mesa, en ese contexto reiteró lo que en otros medios de La Paz había mencionado, que uno de los sitios que pueden ser habilitado es la sede de Unasur en Cochabamba, cuyos ambientes podrían ser habilitados con todas las disposiciones de acogida para los ciudadanos que buscan reingresar al país.

“Lo fundamental es el mecanismo de una cuarentena. Yo he sugerido que se pudiera habilitar ese espacio absurdo y de despilfarro que hizo el MAS (Movimiento Al Socialismo), de tantos otros daños que ha hecho a la salud pública del país, el tema de la Sede de la Unasur en Cochabamba. Allí quizá se podrían habilitar camas, provisión de alimentos y todos los servicios básicos para que los compatriotas puedan cumplir con la cuarentena”, argumentó Mesa.

El candidato de CC, argumentó que todo el proceso de reingreso de los bolivianos al país, deben ser viabilizados de manera urgente, cumpliendo todos los recaudos que los protocolos sanitarios exigen en esa lucha de hacer frente a la pandemia del coronavirus (COVID-19).

El número de bolivianos retenidos en el lado fronterizo de Chile, asciende según el gobierno alrededor de 150 ciudadanos. En cambio, en la víspera Zenón Pizarro, gobernador de Oruro, ha reafirmado que son más de ‘250 conciudadanos’.

Ante esa información imprecisa, Mesa, ve fundamental que el gobierno difunda al país una información certera para prever el mecanismo de la cuarentena y las condiciones que requiere disponer para que esas personas puedan ser atendidos en esta coyuntura de hacer frente al COVID-19, y en este caso de preservar la situación sanitaria de esas personas.

“Esto tiene que ver con un conjunto de temas, no solo con el número de compatriotas que están enfrentando este problema. Es fundamental que el gobierno le de al país una información precisa, exacta y sin dubitación alguna en el tema de camas disponible, en el tema de espacios de cuarentena y en los compatriotas en la frontera. Entonces necesitamos una información certera para no hablar genéricamente, por lo que el gobierno debe dar oficialmente, sin ningún tipo de restricción”, argumentó.

Mesa, señaló que las decisiones y respuestas se tienen que resolver lo más rápido posible, dado que no se puede dejar ‘en el limbo’ a los ciudadanos varados en la frontera. Al mismo tiempo resaltó las medidas de cuarentena llevadas a cabo hasta el momento por el gobierno de Añez, pero al mismo tiempo, pide que, con la situación actual, con número de fallecidos y más casos que se presentan, la actual administración sea más preciso en el manejo de la información.

“Efectivamente estamos entrando en el momento más duro de la enfermedad. En ese contexto, ahora la respuesta del gobierno tiene que ser, darnos la información del número de camas disponibles para la cuarentena del coronavirus, el número unidades disponibles para terapia intensiva y cuales son los centros de referencia con nombre y apellido. Es decir, no pueden ser anónimos sino tienen que saberse en los nueve departamentos. Eso permitirá a las personas que tenemos coronavirus o indicios, sepamos a qué atenernos”, enfatiza.

Al final, Mesa, en contacto con El Día, señaló que la problemática de la pandemia del COVID-19, desnuda la precariedad de nuestra salud pública, pero innegablemente atribuible a los últimos 14 años del gobierno de Evo Morales Ayma.

“Yo creo que ese es el pecado mayor del gobierno de Evo Morales. Primero, recordemos que es el gobierno más largo de la historia de Bolivia. Segundo, vemos que de esos 14 años por lo menos ocho fueron de mayor bonanza económica. Con esos dos elementos, el gobierno de Morales nos mintió diciendo que se podía aplicar el Sistema Universal de Salud (SUS). Ahora vemos que no solo que no se puede aplicar, por insuficiencia de recursos, entre otros aspectos, sino que el Coronavirus nos ha desnudado un pésimo sistema de salud, en términos de infraestructura, equipamiento, ítems y recursos humanos. Realmente, es una vergüenza”, concluye.

Fuente: eldia.com.bo