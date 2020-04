Ministra señala que Senasag se equivocó de «buena fe» en su resolución de limitar transporte de animales

El Bunker

28/04/2020

La ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco, en #ElBunker dijo que el director del Senasag, Humberto Coelho, se equivocó «buena fe» al emitir una resolución que limita el traslado de animales. Asimismo, aclaró que ella desconocía dicha norma emitida por la institución.

«En mi criterio se estaba yendo en contra de los decretos que garantizan la seguridad alimentaria con el instructivo del Senasag, por eso yo manifesté mi preocupación ante el Gabinete», señaló.

Capobianco, aclaró que ella no tenía conocimiento de la norma que había emitido el Senasag. «El (director del Senasag) se ha confundido al decir que era de mi conocimiento, porque no lo era. Yo me enteré de la situación y del problema la anterior semana cuando ya empezaron las dificultades.», indicó la ministra.

«Me parece que en un primer momento no hubo problema con los ganaderos del Beni ni de Santa Cruz porque no hubo queja de nadie», agregó.

Según la autoridad hoy se tocará el tema en Gabinete, pero anunció que se tiene previsto flexibilizar las medidas.

