Montaño denuncia que narcoavionetas salieron de Beni en tiempo de cuarentena

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Edgar Montaño, aseguró este martes que presuntas narcoavionetas salieron desde el Beni durante el periodo de la cuarentena que rige en todo el país desde el mes de marzo, por lo que realizará una petición de informe escrito al ministro de Gobierno Arturo Murillo.

“Hemos encontrado que en la etapa de cuarentena han estado volando avionetas con droga, no puede ser que en cuarentena sigan circulando estas avionetas, saliendo del departamento del Beni. El 11 de abril 385 kilos; marzo no se sabe cuántos kilos estaban porque la han incendiado; febrero, otra avioneta en la frontera con Brasil, tampoco se sabe cuántos kilos llevaba esta avioneta”, detalló el asambleísta.

En ese sentido detalló que se está realizando una petición de informe escrito al ministro Murillo, a quien también consultarán detalles del caso denominado “narcojet” que hace dos meses cayó en México con una tonelada de clorhidrato de cocaína. Un día antes de ser detenida en el extranjero, la avioneta estuvo en la pista de Guayaremerín, Beni, sin que se le haga ningún tipo de control por parte de las autoridades competentes.

“Porque queremos saber además de eso, qué es lo que sucedió con la avioneta, con este ´narcojet´, con una tonelada de droga que salió del Beni, otra vez del mismo departamento, en Guayaremerín”, indicó.

Agregó que es necesario conocer a quienes son los propietarios de estas avionetas, en particular del “narcojet”, de quién era la droga que fue cargada e información relacionada a los pilotos, “qué es lo que sucedió con los politos que estaban a cargo de este narcojet”, dijo.

Pero además se pedirá un informe detallado de la fuga de Jhonsy Darío Candia Castedo, cabecilla del Clan Castedo.

“Queremos que el señor Ministro nos pueda responder si estos extremos son verdades o simplemente existe algún encubrimiento en este tema. Mientras algunas personas del (ex) Ministerio de Gobierno se han ´rajado´ para que estos ´peces gordos´ estén en la cárcel, en esta etapa de cuarentena, hay gente que los está liberando y resulta que no es precisamente de vuelos del Chapare sino del Beni”, sostuvo.

Según una publicación de «persona desaparecida», de la división de Trata y Tráfico de Personas de la Felcc, Candia salió de su casa en el barrio El Chaparral, de Trinidad, a las 11:40 del 13 de abril, en plena cuarentena por el coronavirus. Desde ese día no se sabe nada de él.

Mayerling Castedo fue identificada por la Policía, en mayo del año pasado, como la principal cabecilla del clan dedicado al tráfico de droga. La investigada fue directora de la Gobernación de Beni, cercana al exgobernador Álex Ferrier.

El exministro de Gobierno, Carlos Romero, informó en su momento que había suficientes indicios para establecer que Castedo y sus hijos estaban involucrados en el narcotráfico. Después de un proceso penal, los tres fueron enviados a la cárcel con detención preventiva.

Jhonsy Candia Castedo fue identificado como otro de los cabecillas de la organización y su hermana, Joice Candia Castedo, hacía de testaferra debido a la cantidad de bienes que hay a su nombre.

Siete meses después de haber sido detenidos, en diciembre de 2019 la jueza Décima de Instrucción en lo Penal, Ana Gloria Rojas, benefició a Mayerling Castedo y a sus dos hijos, con el arresto domiciliario “por razones humanitarias”.

El Gobierno de Jeanine Añez, recién nombrado, involucró al exministro Juan Ramón Quintana en el fallo judicial. «Hace meses que pedía la cesación a su detención preventiva por humanidad, porque tenía un aneurisma. Ahora la jueza la dio arresto domiciliario sin custodia alguna y, lo peor de todo, es que sus hijos también salieron beneficiados”, denunció en aquella oportunidad el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra.

Sobre la fuga de Jhonsy Castedo no se pronunció ninguna autoridad de Gobierno, ni Coimbra ni el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien las últimas semanas se dedicó a informar sobre operativos antidroga. Lo que no queda claro es ¿por qué la Policía lo busca como una persona desaparecida y no como un prófugo de la justicia?

