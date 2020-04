Murillo: Decreto Supremo permite a gobiernos subnacionales intensificar medidas contra el coronavirus

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, explicó el domingo que el Decreto Supremo que declara emergencia sanitaria permite a los gobiernos subnacionales intensificar sus medidas preventivas contra el coronavirus COVID-19, según las necesidades de cada región.

«Tenemos un Decreto Supremo que es marco, en ese Decreto Supremo les hemos dado a las Alcaldías y Gobernaciones la potestad de poder endurar en sus municipios las medidas de acuerdo al peligro que se está corriendo», dijo en una conferencia de prensa.

Advirtió, sin embargo, que el endurecimiento de esas medidas debe garantizar la seguridad del Estado, además de la circulación de productos de la cadena alimenticia.

«Lo que si tiene que pasar por todos los municipios del país es el sistema alimentario, el tema de la comida no puede desabastecerse en ninguna región. No podemos permitir que una Gobernación diga por aquí no pasa nada, aquí la seguridad del Estado la maneja el Estado nacional, por orden de la presidenta Jeanine Áñez se mueve Ejército, se mueve Policía nacional», manifestó.

Aclaró que ninguna región se ha opuesto a la circulación de alimentos, pero debe estar siempre garantizado el flujo de la cadena alimenticia para garantizar el abastecimiento de la población.

«No he escuchado que alguien lo quera hacer, pero por si acaso advierto, eso no va a ser permitido porque no podemos permitir bloquear municipios para que otros no coman, nosotros tenemos que garantizar la alimentación para absolutamente todos los municipios y todos los departamentos», sostuvo.

Fuente: ABI