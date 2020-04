«No se pueden esconder los cadáveres»: entrevista con ministro de salud de Ecuador sobre la pandemia de Coronavirus

Entonces, ¿por qué en la casa? Porque existe un toque de queda y porque el 99,9% de los cadáveres de los muertos antes los manejaba la familia. La familia era la que contactaba la funeraria, etc. Sin embargo, por las medidas de restricción del distanciamiento social, la cuarentena, etc, todo ese trabajo pasó al gobierno.

Hay también un número significativo de muertes también en los hospitales, es decir, lo que ha aumentado, lo que es nuevo, lo que no existía hasta enero eran las muertes en las casas que no eran manejadas por las familias y las funerarias.Yo estoy en Guayaquil, yo moví el Ministerio de Salud para acá justamente para estar en la primera línea y atender esas necesidades. El colapso del sistema sanitario lo hemos vivido acá como lo ha vivido Europa.Es decir, hay una excesiva cantidad de demanda no solamente de camas hospitalarias y obviamente los cadáveres, los muertos, los fallecidos son una consecuencia de esa demanda grande.Pero los muertos no se quedan en las calles, están siendo recogidos de una manera oportuna. En este momento no hay nadie, ninguna casa en Guayaquil con cadáveres en sus hogares.Y además de eso nos hemos empeñado no solamente en recoger los cadáveres sino en darle a cada uno de esos desafortunadamente fallecidos una muerte digna.