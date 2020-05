Opositores critican al Gobierno de no prever la crisis, de falta de autoridad y de insuficiente dotación de insumos

Luis Marcelo Tedesqui Vargas

A pocas horas de que el Gobierno anunciara la ampliación de la cuarentena total por el coronavirus hasta el 10 de mayo, los dirigentes de agrupaciones políticas como el MAS, Creemos y Comunidad Ciudadana criticaron la falta de previsión de una crisis económica que se avecina, la falta de autoridad y de mayor dotación de insumos a médicos y uniformados.

El asambleísta del MAS y presidente de la comisión de Constitución, Víctor Borda, consideró positivo que se copie el criterio de algunos países, la forma en que tratan esta pandemia, pero cuestionó que haya una gran confusión.

«Pareciera que el Gobierno está pensando que nosotros vivimos en Europa. Estas medidas no se aplican a nuestra realidad. Están pensando más en pasear una ‘horita’ al adulto mayor o al niño y no ven el gran problema, que es la crisis económica que todo esto genera. Las limitaciones al derecho al trabajo que causa esta emergencia sanitaria. Hay que generar iniciativas en ese sentido».

El senador oficialista Óscar Ortiz respondió que como no hizo ninguno de sus antecesores, la presidenta Áñez planteó ayuda a la población, «que se han convertido en cientos de miles de bolivianos beneficiados con bonos, como el que beneficia a la familia o el universal. El objetivo es apoyar a las personas que sufren pérdida de ingresos económicos, por las medidas de la cuarentena».

El jefe de campaña de Comunidad Ciudadana, Ricardo Paz, opinó que espera que esta extensión de la cuarentena sirva para «corregir los problemas que todavía tenemos para enfrentar esta crisis de la pandemia».

Se refirió específicamente a tres problemas. «Incrementar el número de test y de exámenes, que realmente es muy pobre en nuestro país. No llega a un nivel mínimo aceptable y es la asignatura pendiente fundamental».

Lo segundo, para él, es trabajar en la infraestructura, especialmente en los enfermos graves, con la falta de unidades de terapia intensiva y respiradores. También reclamó más esfuerzo en la dotación de equipos de bioseguridad para los que están en primera línea. Específicamente se refirió a los médicos, trabajadores, en salud, policías y militares.



«Queda mucho por hacer en esos tres aspectos, la cuarentena tiene que servir para preparar los ejes mencionados, para enfrentar con éxito este desafío, para que el sacrificio del pueblo tenga resultados positivos».

«Es muy fácil hablar desde el palco», replicó el senador Ortiz, y luego complementó que «en ninguna parte alcanzan los insumos. Compatriotas nuestros buscan pruebas en Miami y no las encuentran porque no hay disponibles. Hace dos días, el primer ministro de Japón tuvo que retirar barbijos porque no era de la calidad necesaria«, precisó.

Advirtió que lo mismo ocurre con los respiradores. «Países poderosos están pudiendo conseguir muchos menos respiradores que los que nosotros tenemos ya encargados para su fabricación. Nadie que tenga síntomas en el país se quedó sin que se le haga la muestra», afirmó.

Mencionó que pese a todas las debilidades de un sistema de salud olvidado en los últimos 14 años por el MAS, y en los anteriores gobiernos, la actual administración gubernamental sobrelleva una pandemia minimizando el número de víctimas.

El candidato vicepresidencial por Creemos, Marco Antonio Pumari, expresó que la ampliación de la cuarentena «se veía venir», pero remarcó que le llama la atención «que la cuarentena que hasta el momento ha soportado el pueblo boliviano, lastimosamente no se ha llevado responsablemente, ni de parte de las autoridades, ni de la misma población. Esto por falta de principio de autoridad, y planificación de acciones concretas que la hagan más contundente«.

Aseveró que hubo sectores, políticamente identificados con el MAS, por ejemplo en Chapare y algunos sectores de El Alto, que no hacen caso a los mandatos del Gobierno. «Con ellos, más que amenazas, deben imponer principio de autoridad con esos dirigentes, que están identificados, y que buscan generar caos entre la población», sostuvo.

El senador Ortiz manifestó su desacuerdo. «Bajo todo punto de vista la inmensa mayoría del país ha respetado la cuarentena. Hay gente que busca desestabilizar, hay otra que es irresponsable. Pero esto no puede ser un campo de concentración. Somos una sociedad que tiene la responsabilidad, más allá de los controles de las fuerzas de seguridad, de velar cada uno por su propia familia, vida y salud«, argumentó.

Recalcó que Bolivia es un modelo en el mundo, «porque a pesar de las deficientes condiciones de nuestro sistema de salud y las condiciones de vida, somos uno de los países que tiene menos fallecidos en relación a la población».

