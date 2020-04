Profesora camina 10 kilómetros para darles tareas a sus alumnos sin acceso a internet

La mujer camina todas las semanas hasta la entrada a los campos donde viven sus estudiantes para dejarles las guías y material necesario. Sucede en Santa Fe, Argentina.

María Caballero, una maestra de una escuela rural de Santa Fe, Argentina, cada semana recorre más de 10 kilómetros, con el fin de entregarles a sus alumnos, las tareas, guías y materiales para que trabajen desde su casas.

Los niños del sector no tienen acceso a internet, e incluso varios ni si quiera tienen computador para conectarse a clases online, como se ha estado implementando el último tiempo, debido a la pandemia mundial por el COVID-19.

Por esta razón es que la mujer, que cuenta con más de 20 años de docencia, viaja cada semana, con guías y materiales en bolsas, hasta llegar a la entrada de cada casa y ahí les deja el material en las tranqueras, con el fin de que los niños puedan continuar con el proceso pedagógico.

«Como no hay clases y los chicos no tienen internet ni teléfonos, se me ocurrió dejarles la tarea colgada en bolsitas en las tranqueras. Cuando pasa una semana, voy y las retiro con los deberes hechos. Hablamos a la distancia, y ellos me preguntan lo que no entendieron y nos quedamos charlando un ratito. Ellos me extrañan, y yo a ellos», aseguró Caballero a TN.

La mujer no sólo se conforma con enviar el material, sino que es consciente que algunos tienen problemas económicos y no cuentan con todos los implementos necesarios, por eso ella asegura que les ha llevado incluso “tijeras, papeles de colores y pegamento porque tenían que hacer manualidades. Es importante que los chicos tengan creatividad y se entretengan en estos días», explicó.

Para la docente, la escuela es «la unión familiar porque ahí se comparte todo», destacando que: «a mí me dicen ‘maestra’, y esa palabra encierra mucho más, porque muchas veces soy la mamá de ellos. Los chicos necesitan abrazos, un mimo, una caricia”.

