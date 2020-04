Queen reversionó «We are the champions» dedicado a quienes luchan contra el coronavirus

En medio de este panorama, Brian May decidió emitir una clase magistral, a través de su cuenta de Instagram, en la que enseñaba a sus seguidores cómo tocar con la guitarra algunos de los clásicos de Queen, como el caso del famoso tema “Bohemian Rhapsody”, incluido en su aclamado álbum A night at the opera, de 1975. En el video de 8 minutos se puede apreciar al músico inglés en total estado de relajación, tocando su famosa guitarra Red Special y asegurando que “tampoco es que haga nada especial” y declarando que no es el guitarrista con mejor técnica, “aunque sí toca con sentimiento”.

