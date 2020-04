Rafael Quispe: No cometí nada malo y lo vamos a aclarar

eju-tv- Tras las declaraciones del ministro de Gobierno, Arturo Murillo en la que insta al director del Fondioc, Rafael Quispe, a renunciar a su cargo a por haber violentado la cuarentena, la autoridad respondió en su cuenta de twitter. Escribió que en las próximas horas lo aclarará todo.

#TataQuispe:

Leo las noticias a diario hermanos.

Estoy enterado de casi todo.

Y tengo muchos hermanos que me dicen lo que pasa y me avisan.

No cometí nada malo y lo vamos a aclarar.

Voy a usar por primera vez el #livestreaming 😁

Ante todo buena actitud 🙂 pic.twitter.com/DA1kUnmZGq

— Rafael Quispe (@TataQuispe) April 12, 2020