«Si yo pude, tú también puedes»: los esperanzadores mensajes de cuatro sobrevivientes del coronavirus

«El doctor me dijo que mi nivel de glóbulos blancos estaba extremadamente bajo, y me explicó que eso era preocupante porque si había algún tipo de infección secundaria, podría matarme. Estuve dos días con ataques en los que empezaba a toser y sentía que mis pulmones no se expandían. Así que presionaba el botón y me enloquecía porque el tiempo de respuesta… para el momento que llegaban, el ataque ya había pasado, y yo ya había estado a punto de la asfixia. Y era absolutamente aterrador. Y pensaba, si me voy, voy a estar sola en mi habitación, antes de que nadie reaccione, así que era aterrador”, explicó Yvette, que es veterana de las Fuerzas Armadas.