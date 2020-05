35% de los contagiados en Argentina viven en villas y asentamientos

Según las cifras oficiales, hasta este jueves hay 1.651 infectados en barrios vulnerables, donde ya suman 17 los muertos por Covid-19. Las villas más afectadas son la 31, con 1.083 casos y la 1.11.14, con 471.

El coronavirus continúa su expansión en las villas de la Ciudad y el miércoles fue uno de los ejes principales del encuentro en la quinta de Olivos entre el presidente Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, que duró más de tres horas. Además de analizar cómo sigue la cuarentena, coincidieron en poner el foco en los barrios pobres del Área Metropolitana de Buenos Aires, como una forma de contener el avance de la enfermedad en la población más vulnerable. Sólo en la Ciudad, se estima que más de 250 mil personas -cifras oficiales de un censo que tiene más de 10 años- viven en villas y asentamientos.

Y la escalada de casos y muertes, continúa. Según la información oficial, en la Ciudad el miércoles se registraron 259 nuevos casos positivos, 100 de ellos en barrios vulnerables. Hubo además dos nuevas muertes, las dos en la villa 1.11.14 del Bajo Flores. Por el momento, los positivos en villas y asentamientos son 1.651, sobre un total de 4.718 casos en todo Capital. Mientras tanto, de los 162 muertos por Covid-19 en la Ciudad, 17 eran vecinos de barrios vulnerables.

Las villas más afectadas son la 31, con 1.083 casos y la 1-11-14, con otros 471. La mayoría de las muertes están concentradas en este último barrio, donde hubo 13 fallecimientos por coronavirus. Las otras cuatro víctimas eran vecinos del asentamiento de Retiro. El resto de los casos positivos de Covid-19 se reparten en los barrios 21-24-NHT Zavaleta (61); Ciudad Oculta (12); 20 (12); Cildañez (4); Rodrigo Bueno (3); Ramón Carrillo (3); Fátima (1), e Inta (1).

«Este virus nos trajo hasta nuestras casas una presencia del Estado que jamás tuvimos. Hay información dando vueltas, también se están repartiendo barbijos y alcohol en gel. Y se ven camiones llevando agua potable a muchos rincones del barrio», contó Marita a Clarín, vecina de la 1.11.14 y colaboradora en uno de los tantos merenderos que se abrieron después de que el Gobierno nacional decretara el aislamiento social preventivo y obligatorio. Con más merenderos y comedores, las organizaciones sociales, la Iglesia e incluso los vecinos están paliando las necesidades básicas de las familias. Y el Gobierno de la Ciudad reforzó las raciones en los comedores en los que ya colabora, dentro de esta villa y de otros barrios porteños.

«Pero sabemos que no es la solución, son parches -lamenta Marita-. Acá la realidad es que nunca hubo una obra de infraestructura para los servicios básicos. Yo vivo casi en el corazón del barrio y hay pasillos por los que no pasamos dos personas juntas. Me cuesta creer que en algún momento estos pasillos puedan transformarse en calles. Por el momento no podemos pensar en una urbanización o en mejoras que queden para siempre. Hoy pensamos en el día a día, la comida, el agua y los artículos de limpieza».

Lo mismo ocurre en otros barrios. En el Rodrigo Bueno, que con sus 2.700 habitantes es considerado pequeño, la situación es parecida. Hoy las obras de urbanización e integración, así como las mudanzas a las nuevas viviendas que se encontraban en construcción, se encuentran paralizadas. Y esta pandemia encuentra a sus habitantes en una situación muy delicada, porque lo que sucede en villas y asentamientos es que casi el 100% de los vecinos tiene trabajos informales. Un referente barrial contó que las familias organizan ollas populares para abaratar los costos de la comida. Y si bien es una villa con una importante presencia del Estado, las necesidades están presentes y se acentúan en pleno aislamiento.

En función de la vulnerabilidad en estos barrios, los gobiernos de Nación y Ciudad, desde sus ministerios de Salud, impulsan los testeos puerta a puerta. Son test PCR -hisopados- que se realizan a quienes tengan al menos dos síntomas vinculados al coronavirus, o a quienes hayan estado en contacto estrecho con personas ya diagnosticadas.

Para llegar hasta la gente, se montaron postas sanitarias, pero además se busca a los vecinos en sus casas, con la ayuda de los referentes barriales y las organizaciones sociales. Porque sin bien la Ciudad tiene presencia en muchas de las villas porteñas, la cantidad de infectados y las muertes en la 31 visibilizaron un problema en ese barrio que no es nuevo: la falta de llegada real a los vecinos de los funcionarios de la Secretaría de Integración Social y Urbana, encargada de su urbanización. Sin consenso sobre muchas de las obras que se están llevando a cabo en la villa, y con el fracaso de las mesas de participación, el quiebre se ve en medio de la pandemia.

Los testeos empezaron en la Villa 31 y continuaron en la 1.11.14. También se hicieron en la 21.24, ubicada entre Barracas y Nueva Pompeya, donde se suma la problemática de ser un barrio que creció junto al Riachuelo. El próximo paso es hacer operativos en las villas más chicas. Este sábado se realizarán en la 15 y el martes en la 20, ambas de Villa Lugano.

Fuente: clarin.com