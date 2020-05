Agropecuarios preocupados, ya que no fueron mencionados en mensaje de la presidente

Rolando Morales, gerente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba, manifestó que hay una preocupación en el sector, ya que no fueron considerados ni mencionados en el mensaje de la presidente Jeanine Áñez, en el que informó el Plan Trabajo y otras medidas para el sector económico.

Esperan sostener una reunión con ministros del área para ver qué medidas pueden ser de ayuda para ellos, además confirman que en son familias las que trabajan en el mismo sector por lo que no presentan planillas y se ven perjudicados porque no podrán acceder a créditos. Piden políticas serias para que no tengan pérdidas ni se incrementen los precios de la canasta familiar.

Fuente: unitel.tv

